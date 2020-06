FORTUNA národní liga | Kouč Jihlavy dostal červenou a zlobil se: Já tu flašku nehodil. Sjel i soupeře | iSport.cz

Pozdní příjezd, prohra 1:2, téměř definitivní ztráta šancí na boj o postup do baráže o nejvyšší fotbalovou ligu a navrch vyloučení hlavního trenéra Radima Kučery. Jihlava neprožila v pondělí na hřišti Pardubic zrovna nejideálnější fotbalové chvíle. Červená karta pro kouče ale byla nejspíš neoprávněná. Dostal ji za vhození lahve na hřišti, jenže… „Já jsem žádnou flašku do hřiště nehodil. Rozhodčí dělají chyby, zase jsem to odskákal já,“ povzdychl si po zápase Kučera.

Chrudim, Brno a nyní i Pardubice. Vysočině se v posledních týdnech nedaří na venkovních hřištích zachytávat začátky zápasů. Na MFK z toho byly tři inkasované góly během 16 minut, z čehož následně pramenila porážka 3:4. Zbrojovka proti celku z Jihlavy udeřila dvakrát v úvodní šestiminutovce a nakonec vyhrála 5:2. Naposledy nezvládl tým kouče Radima Kučery vstup do duelu v Pardubicích, tam prohrával v 10. minutě 0:2, aby nakonec padl 1:2.

Tentokrát mohl hrát roli i pozdní příjezd Vysočiny na zápas, na ten se ale trenér vymlouvat nechtěl. „Nemůže za to. Stejně jsme v prvních minutách nezvládli zápas v Chrudimi i v Brně. Naši stopeři si vůbec nevěří. Tyhle tři zápasy nás stály body, protože jsme to zaspali,“ konstatoval Kučera.

Ten si po utkání postěžoval na hru soupeře v druhé půli i výkon sudího. „Druhý poločas vůbec nebyl o fotbale. Bylo to rozkouskované. Rozhodčí pískal každý kontakt. To bylo hrozný. Na nás nepískl prakticky nic. Pardubice své zápasy zvládají vyhrát o gól, ubojovat, ukopat. Svým způsobem jim to přeju, ale nyní jsem doopravdy naštvaný. Oni pořád polehávali, nevím, nelíbilo se mi to. Zápas potom ztrácí náboj,“ podotkl trenér Vysočiny.

Právě jihlavský kouč se stal v závěru utkání středem pozornosti. Nejprve viděl od arbitra Pavla Julínka žlutou kartu. O chvíli později přišlo vyloučení. „Udělen osobní trest – červená karta za vhození plné plastové láhve v přerušené hře na hrací pluchu cca 10m jako projev nespokojenosti s rozhodnutím rozhodčího,“ stojí ve zprávě sudího.

Má to ale háček. Tím, kdo vhodil láhev na hřiště, nebyl Kučera. „Žlutou kartu jsem dostal oprávněně, ale červenou ne. Rozhodčí ani neví, kdo to tam hodil. Dobře, hodil to někdo z našeho realizačního týmu, ale on neví a řekne moje jméno,“ nechápal 46letý kouč.

„Tenhle čtvrtý rozhodčí (Dalibor Černý) nás pískal v Sokolově, vymyslí si penaltu, před zápasem, se mi omlouvá, pak řekne moje jméno a ani neví, kdo to tam hodil. Je to takové směšné, chaotické a těžko zvladatelné,“ hlesl Kučera.

Jihlava tři kola před koncem druhé ligy ztrácí sedm bodů na třetí místo, které drží Dukla a zaručuje účast v baráži o FORTUNA:LIGU. Naděje na postup tak již prakticky pohasly. „Mohli jsme je oživit, ale nemáme na to. Musíme si dát ruku na srdce. Bylo by to trochu sci-fi. Na Duklu jsme měli ztrátu, ona má navíc dobrý los. Nemyslím si, že to bylo reálné, i když jsme se o to chtěli porvat. Realita je ale momentálně jiná,“ uvědomuje si trenér Vysočiny.

