FORTUNA národní liga | Kapitán Pardubic Jeřábek: Mazec, jako když jsme postupovali z divize | iSport.cz

Kapitán Jan Jeřábek dovedl pardubickou loď do prvoligového přístavu spolehlivým výkonem proti Vyšehradu (4:1), jako tradičně patřil mezi nejlepší na hřišti. Poctivý fotbalista se šestatřiceti letech dočkal životního úspěchu. „Je to nepopsatelný pocit, nedá se to slovy ani vyjádřit. Vůbec jsem nedoufal, že bych tohle ještě mohl zažít. Nejvíc se těším na Slavii,“ přiznal dojatě.

Byl zápas s Vyšehradem navzdory výsledku 4:1 těžký?

„Byl hrozně těžkej. Dostali jsme se do vedení a vypadalo to dobře, ale vyrovnávací gól nás zmrazil. Dostali jsme se do křeče. O přestávce jsme si ale řekli, že to musíme zlomit. Sice se bude zase vyprávět, že to bylo z penalt, ale teď mi z televize říkali, že první určitě byla, druhá nevím. Prostě jsme to tam dotlačili a vyhráli.“

Bylo zejména na mladších spoluhráčích vidět, že jsou nervózní?

„Jo. V kabině jsme si sice říkali, že to musíme udržet, aby byl každý v klidu, ale pak na hřišti to trošku zapůsobilo, zvlášť když jsme dostali gól. Ale kolektivně jsme to zlomili a dopadlo to.“

Co rozhodlo o tom, že jste sezonu zvládli tak skvěle?

„Řekl bych, že nejvíc to rozhodla kabina. Všichni jsme si sedli, fungovalo to neskutečně.“

Měli jste nějaký slabší moment, krizi?

„Vždycky se menší krize najdou, ale my jsme dokázali zvládat zápasy na 1:0, což bylo hrozně důležité. I když se nám herně úplně nedařilo, dokázali jsme vyhrát.“

Na jaře, které bylo poznamenané koronavirovou pauzou, jste museli odrážet útok Zbrojovky Brno. Ale ustáli jste to ve velkém stylu, bez porážky.

„Přesně tak. Naháněli nás, furt nám to všichni předhazovali, že nám dýchají na záda, ale my jsme se snažili soustředit sami na sebe a jich jsme si moc nevšímali. Měli jsme to ve svých rukách a chtěli jsme to rozhodnout sami.“

Jak se jako tým i vy osobně na ligu cítíte?

„To je teď těžký říct. Už když jsme postupovali z divize, říkal jsem si, že v ČFL to bude jinej mazec. Zvládli jsme to, postoupili jsme do druhé ligy, už jsem ani nevěřil, že budu nějak dlouho pokračovat. Ale zase jsme to zvládli, takže už radši nic říkat nebudu. Jdeme to ligy a bude to zase mazec.“

Budete i v nejvyšší soutěži kloubit roli hráče a správce trávníku?

„To nevím, to musíme ještě probrat. Ale asi to tak bude, uvidíme.“