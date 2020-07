FORTUNA národní liga | Kučera končí v Jihlavě, čeká výprodej. Ztrácí to pro mě význam, říká kouč | iSport.cz

Poslední zápas pro trenéra Radima Kučeru (47). Ve druholigové Jihlavě po roce a půl pokračovat nebude, s vedením se dohodl na ukončení spolupráce. V minulém ročníku přivedl Vysočinu do baráže, v níž i kvůli zlovůli rozhodčích neuspěl proti Karviné. Letos s týmem drží páté místo. Jeho rozlučkou bude zítřejší závěrečný duel FNL s Ústí nad Labem. Končí i většina opor, které klub nedokáže udržet. „Zase se bude měnit kádr, tudíž i ambice klubu. Ekonomika se řeší prodeji hráčů. To pro mě ztrácí význam,“ uvedl Kučera pro iSport.cz. Zatím je bez nového angažmá, rýsuje se mu práce v zahraničí. „Případně budu čekat, že se něco naskytne v Česku. Nemusí to být nutně první liga,“ dodal.

Jste delší sobu rozhodnutý, že v Jihlavě končíte?

„Naopak, i po horších výsledcích jsem cítil důvěru klubu. Jenže ekonomika se řeší prodeji a bylo jasné, že nás to jednou dožene. Pořád se prodávali hráči a příchody byly nízkonákladové. Vždy se počítalo s tím, že někdo vystřelí, prodá se, a tím se to zachrání. Ztratila se koncepce. Místo, aby se posilovalo, tak se oslabovalo. Cíle, které jsme my trenéři měli, ztrácely na významu. Ekonomika není tak silná. Chtělo by to impulz v novém sponzorovi, investorovi. Zázemím a stadionem je Jihlava na první ligu připravená.“

Odejít jste mohl už dřív, že?

„Během té doby jsem dostal dvě oficiální nabídky z první ligy. Nikdy to nevyšlo. I proto jsme se teď domluvili na ukončení spolupráce. Mám své ambice, i vzdálenost hrála roli.“

Proč se na jaře nepodařilo udržet postavení v elitní trojce?

„Udělali jsme chybu na stoperech. Není to tak, že bychom na nich nepracovali. Měli jsme tři varianty a všechny nám vyhořely. Měli jsme sice Tlustého s Tijanim, ale o Tijanim jsem byl přesvědčený, že na 90 procent odejde. Zůstal Peťa Tlustý s mladýma klukama, navíc se ve druhém kole zranil. Člověk cítil, že to je špatně. Novotný s Javůrkem byli zvyklí na Tijaniho, který budil respekt, komunikoval. Kostra se nám docela rozpadla. Začalo se nám to bortit. Když se ztrácí osa, je to velice těžké.“

Jste zklamaný z jarní sezony?

„Nejsem. Kluci se snažili, bylo to o chybách vzadu. Klíčový duel, který nás asi zlomil, byl doma Varnsdorf. To byl jeden z nejhorších zápasů za ten rok a půl, co jsem byl v Jihlavě.“