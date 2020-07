FORTUNA národní liga | Hradecký Vlkanova věří: Na ligu mám! Drobná postava není nevýhoda | iSport.cz

Adam Vlkanova z Hradce Králové věří, že má na to, aby se posunul do první ligy • ČTK

V posledních sezonách táhne Hradec Králové, v té nedávno skončené však Adam Vlkanova (25) doslova explodoval: nasázel 13 branek, na dalších 10 nahrál. „Začal jsem to brát víc na sebe,“ vysvětluje šikovný záložník v rozhovoru pro Sport. Zároveň přiznává, že chce přestoupit do elitní soutěže. Kromě prvoligových českých klubů se na něj vyptávají i v Polsku či Rakousku.

Přestup teď, nebo nikdy. Tak nějak uvažuje Adam Vlkanova po životním ročníku, ve kterém Hradci ani jeho extrémní produktivita nestačila.

Napadlo vás, že stačilo skončit na druhém místě a byli byste v lize i bez baráže?

„To víte, že jo. I s klukama jsme si k tomu během dovolené něco napsali, ale dál už jsme to radši neřešili. Zkazili jsme si to sami. Výkony od nás nebyly takové, abychom si to zasloužili.“

ADAM VLKANOVA (25) Pozice: ofenzivní záložník Výška: 169 cm Váha: 60 kg Zápasy: 144 Góly: 40

Vy osobně však musíte být s bilancí 13 gólů a 10 asistencí spokojen.

„Mohlo to být ještě lepší, ale dvě dvouciferná čísla jsou fajn. Z osobního hlediska jsem spokojený.“

Jako byste na dálku sváděl souboj s pardubickým Michalem Hlavatým o pozici nejproduktivnějšího záložníka soutěže. Kde se to ve vás vzalo?

„V posledních dvou sezonách jsem měl pokaždé bilanci 7+10, teď jsem to bral víc na sebe. Asi z toho potom naskakovaly góly.“

Kromě produktivity vás s Hlavatým spojuje i drobnější postava. Ukazuje se, že i ve tvrdé druhé lize mohou takové typy uspět a že figura není slabinou?

„Už snad lidí vidí, že drobnější postava nemusí být nevýhoda. Naopak. Je jasné, že když nám bude pořád lítat balon nahoru do hlavičkových soubojů, asi nebudeme mít vysoké procento úspěšnosti. Co se však týče hry a pohybu, myslím, že máme navrch. Cítím, že se teď posunulo vnímání a menší hráči jsou v současnosti braní jinak než dřív.“

Kolikrát jste slýchával, že vás někdo odmítá kvůli postavě?

„Často. I v Hradci mě v mládeži pomalu dávali pryč, protože okolo byli vyšší a tím pádem i rychlejší kluci. V dětských letech byl ten rozdíl enormní, teď už to nikdo moc neřeší.“

Cítil jste na sobě, že v pětadvaceti už napevno musíte být lídrem mladších spoluhráčů?

„Tohle cítím už poslední tři roky, kdy jsem byl u poloviny všech našich gólů. Od týmu cítím, že produktivita a zodpovědnost se ode mě očekává. Je to tak nastavené a já s tím nemám problém.“

Jak se to projevuje?

„Někdy nám chybí sebevědomí nebo se nedaří, takže já musím být ten, kdo si vezme balon a něco vymyslí. Teď jsem se v hlavě přenastavil. Už to není tak, že bych furt někoho hledal, chci víc chodit do zakončení a zkusit zápas rozhodnout sám. Klidně i standardkou nebo penaltou.“

Proto jste byl často osobně hlídán. Okopané kotníky musely bolet...

„Hodně. (usmívá se) Ať už jsem hrál pod útočníkem nebo zleva, tedy na postech, které mi sedí nejvíc, pořád u mě někdo byl. I napravo. Protihráči mi sami přiznávali, že se na mě připravovali. Mně to však nevadilo, aspoň měli víc prostoru kluci okolo. Jen je třeba to umět líp využít.“

Když jsem s trenérem Frťalou dělal rozhovor loni, řekl, že byl naštvaný, když přišel po dovolené do kabiny a našel vás tam, protože byste si zasloužil hrát výš. Jak to bude teď, potkáte se zase spolu?

„Těžko říct. Jsou různé nabídky, řeší se poměrně dost týmů z ligy, ale nevím, jestli to vyjde.“

Ptát se, zda je ideální doba na další kariérní krok, je asi zbytečné...

„Přesně tak, cítím to na sobě. Bude mi šestadvacet, v dnešní době se kupují mladí hráči a mně by to taky za chvíli mohlo utéct. Říkám si: kdy jindy, když ne teď? Aby další šance někdy vůbec přišla...“

Jak to fotbalista bere, když vidí třeba Filipa Zorvana v lize, Tomáše Holeše, Tomáše Malinského, brzy asi i Jakuba Martince a sám zůstává v Hradci? Není vám to trochu líto?

„Vnitřně vím, že mám na to, abych ligu v pohodě hrál. Různé okolnosti se však zatím vždycky vyvinuly tak, že jsem pořád v Hradci. Nebudu zapírat, občas je to samozřejmě na hlavu, když člověk vidí, kde jsou teď kluci, se kterými hrával. Ale s tím se profesionál musí vyrovnat.“

V čem je háček, že přestup ještě nevyšel? Že by v cenovce?

„Určitě to bude hrát roli. Na druhou stranu si myslím, že nějak by se to udělat dalo. Pro mě je těžké o tom mluvit, protože s tím bohužel moc nenadělám. Akorát můžu říct svůj názor, přijít třeba za vedením. Ale vždycky je to o tom, aby se spolu domluvily kluby.“

Očima trenéra: Musíme vychovat další Vlkanovy

„Během celé sezony jde o psychiku a sebevědomí. V tom se u nás vymykal Adam Vlkanova, který si jako jeden z mála udržoval stabilní výkonnost. Chyběl nám druhý nebo třetí tahoun, který by se gólově prosadil. Střeleckou formu bohužel další ofenzivní hráči nenašli. A aby celý tým stál na jednom člověku, to si může dovolit mančaft, za který hrají Messi nebo Ronaldo. Musíme vychovat další Vlkanovy. Jsme na dobré cestě, začali se prosazovat ti, o kterých si před rokem možná nikdo nepomyslel, že můžou hrát pravidelně druhou ligu. Jejich výkonnost bude mít určitě stoupající tendenci. Pořád je ale důležité, aby na sobě chtěli pracovat. Na Vlkanovu se připravuje každý soupeř, potřebujeme, aby na sebe vzali zodpovědnost ostatní. To nám chybělo.“

Zdenko Frťala, kouč Hradce Králové