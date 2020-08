Posila z Anglie. Odchovanec Sparty má na jihu Čech dvouletou smlouvu

Matěj Majka začal v Táborsku testy v první polovině června s tím, že ke 30. červnu mu končila smlouva s druholigovým anglickým Brentfordem. Za jeho áčko neodehrál za zhruba dva roky ani jeden zápas, proto tohle řešení.

„V Brentfordu mi teď v létě skončila smlouva, a když jsme s mojí agenturou Sport Invest řešili další budoucnost, nabídka Táborska nás oslovila. Přicházím s tím, že mám velké odhodlání, abych se prosadil. Chci makat a ukázat se. Druhá liga v Česku je náročná soutěž, jdu do toho s respektem. Pořád jsem mladý hráč, nikdo mi nedá nic zadarmo, což ani nečekám. Mám ale do fotbalu obrovskou chuť a věřím, že to bude vidět,“ říká Majka.

Ofenzivní univerzál, který může nastoupit i v útoku, odehrál za Táborsko od června do srpna celkem deset utkání, testy zakončil minulý týden prohraným zápasem s Bohemians.

„Matěje předchází velmi dobré reference, je to hráč do rychlosti a přesně takový typ jsme hledali. Očekáváme od něj, že nám pomůže v přechodové fázi a přinese góly, protože už dřív prokázal, že je toho schopný. S tímhle záměrem jsme ho přivedli. Věříme, že se bude prosazovat a po návratu do druhé ligy nám pomůže k dobrým výsledkům,“ doufá Josef Holub, statutární ředitel FC MAS Táborsko.

„Do mužstva hned zapadl, je bezproblémový, rychle nás přesvědčil o svých kvalitách jak fotbalových, tak charakterových. Angažmá u nás mu může pomoct k tomu, aby se posunul ještě výš,“ věří táborský ředitel.

Majka je odchovanec Sparty, jako volný hráč jí ve svých osmnácti letech v srpnu 2018 pláchnul do anglického Brentfordu. Už tenkrát měl za sebou ocenění nejlepšího mladšího dorostence v Česku z roku 2016. Na Ostrovech se ale neprosadil.

Třeba to vyjde na jihu Čech.