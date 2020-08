Juliska dopadla jako Černobyl. Proč se šéf Dukly bál kontumace?

2020, rok ďábla. Jinak to v případě Dukly pojmenovat nejde. Během jarního vrcholu pandemie koronaviru bojovala s přísnou vojenskou hygienou a pak přišla o vstupenku do FORTUNA:LIGY. „Na nikoho nejsme naštvaní. Ale neodpustím si říct tohle: přeju třem týmům, aby dárek, který dostaly, využily k lepšímu výkonům než v minulé sezoně,“ prohlásil trenér Roman Skuhravý na adresu Příbrami, Opavy a Karviné, které díky nedohrání skupiny o záchranu zůstaly v první lize.

Jednu divokou sezonu má za sebou, další – snad klidnější – Dukla vyhlíží. „Doufejme, že pro nás skončí úspěšněji než minulá. Chtěli jsme se probojovat zpátky do ligy, třeba přes baráž, ale…“ nadechl se předseda představenstva Bohumil Paukner na předsezonní tiskovce.

První komplikace přišly už před květnovým restartem FNL, první zápas s Jihlavou se málem nehrál. Proč? Dukla musela splnit všechna nařízení vojenské hygieny, stadion na Julisce patří armádě. „Troufám si říct, že jsme čelili největším problémům ze všech dvaatřiceti profesionálních klubů,“ pravil Paukner. „Hygienici ministerstva obrany mají přísnější kritéria než ministerstvo zdravotnictví, takže v jednu chvíli jsme se báli kontumace utkání s Jihlavou. Dezinfekce vnitřních prostor stadionu byla důkladná a šla nad rámec požadavků ministerstva zdravotnictví. Dorazil sem tým, jako kdyby šel likvidovat následky výbuchu Černobylu. Skafandry, pláštěnky… Nakonec jsme to zvládli, i když za cenu velkých finančních obětí.“

Dukla tenkrát porazila Jihlavu 2:1 a odrazila se k třetímu místu. To mělo původně znamenat baráž, ovšem pak se změnily regule: pokud se dohraje ligová skupina o záchranu, postoupí Dukla s Pardubicemi a Brnem rovnou do FORTUNA:LIGY. Jenže kvůli koronaviru v Opavě zůstala nejvyšší soutěž nedohraná – a Dukla musí zůstat ve druhé lize.

„Pro hráče to bylo těžké,“ přiznal kouč Skuhravý. „Bylo to pro ně časté téma k diskuzi, nedivím se tomu. Začátek přípravy na novou sezonu pro nás byl složitý: nevěděli jsme, kterou soutěž budeme hrát. Někteří hráči měli volno třináct dnů, někteří jen deset. Přesto se nám povedlo oživit naše herní principy, touhu, vášeň i motivaci. Chceme postoupit, kluci dřou jako koně a společně hodláme udělat maximum pro to, abychom dopadli lépe než v minulé sezoně.“

Stejně jako nad celým Českem, i nad Juliskou se pořád vznáší démon koronaviru. Několik hráčů mládežnických týmů patřilo mezi pozitivně testované po červencové akci v klubu Techtle Mechtle. „Ve společnosti je panika, ale já ji nechci přenášet na hráče. Vyžaduju od nich disciplínu, vnitřní pravidla jsme posunuli až do kategorie U18. Na druhou stranu hráčům nezakazuju, aby si zašli na večeři nebo zajeli k babičce,“ líčil trenér Skuhravý.

Povinná měsíční testování vyjdou dohromady na zhruba půl milionu korun, což je v době snížených příjmů citelná položka. „Budeme se snažit udržet vyrovnaný rozpočet. V minulé sezoně jsme ho měli na úrovni 55 milionů, což je suma, s kterou by se někdo třeba dokázal udržet v první lize. I nás může poznamenat, že do fotbalu jde stále méně peněz, sponzoři sami často bojují o přežití,“ vykládal Paukner.

Rozpočtu Dukly pomohly i dva letní odchody klíčových hráčů, kapitána Daniela Tetoura do Baníku a ofenzivního záložníka Lukáše Holíka do Opavy. „Oba přerostli náš tým. Stejně jako defenzivní univerzál Kuba Podaný, který odešel do Jablonce, by nám v sezoně hodně pomohli, ale zároveň by zabírali místo mladým hráčům, kteří potřebují růst. I sám Holík prošel zajímavou proměnou: před rokem ho nikdo chtěl a teď odešel do ligy. Může to být inspirace pro naše mladé hráče,“ poznamenal Skuhravý. „Mimochodem, nečekal jsem, že zájem o naše nejlepší hráče přijde tak brzy, ale myslím, že v budoucnu tomu budeme čelit ještě mnohem složitěji.“

Tetoura s Holíkem má nahradit třeba exolomoucký záložník Lukáš Buchvaldek, zatím jediná letní posila Dukly. „Výborně do týmu zapadá způsobem hry i vnitřní motivací. Coby teenager při přestupu z Hlučína do Olomouce platil za megahvězdu, ale někde se zasekl. Když ho sleduju na trénincích, mám pocit, že by mohl být ještě lepší než Lukáš Holík,“ řekl Skuhravý.

A ještě jedna letní novinka: novým výkonným ředitelem se po roční éře Pavla Vandase stal devětadvacetiletý David Šrámek. „Věk je jen číslo, navíc nejsem nováček. V minulosti jsem na Dukle prošel několika úseky a po dokončení trenérské licence jsem se podílel na práci s dorostenci,“ přiblížil Šrámek. „Chci pomoct vrátit Duklu do ligy, patří tam.“