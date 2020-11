Rogoz je stará škola. A pro ostré slovo nejde daleko, říká jeho poslední trenér

S notnou dávkou nadsázky se dá říct, že je první obětí aféry Romana Berbra a spol. Trenér Roman Nádvorník skončil ve Vyšehradě krátce před restartem druhé ligy, neboť do klubu po zatčení sportovního ředitele Romana Rogoze vstoupil nový investor s podmínkou, že tým povede Michal Zach. „Stalo se mi to už podruhé,“ přiznává s hořkým úsměvem sedmačtyřicetiletý kouč, který v rozhovoru pro iSport Premium popsal, jaká byla spolupráce s kontroverzním funkcionářem.

K vašemu odvolání došlo těsně před restartem druhé ligy. Byl to šok?

„Samozřejmě, protože jsme se snažili tým stabilizovat a připravit se na další zápasy. Ale majitel klubu Jarda Klíma mi řekl, že do klubu vstoupila nová investiční skupina, která chce v těžké situaci pomoct a ta že si přivede vlastního trenéra. Načež nastoupil Michal Zach. Určitě to pro mě byl šok, byl jsem z toho zaskočený. I když se mi to stalo už podruhé a měl bych s tím mít zkušenost.“ (směje se)

Jak to?

„Před lety se mi to stalo na Žižkově, kde byly dlouhodobě finanční problémy a pan Vinš přišel ze dne na den s tím, že má italské investory, kteří pak po třech měsících skončili a nedali do klubu ani korunu. Ale přivedli si italského trenéra.“

Mrzelo vás to o to víc, že jste si s covidem dost užili?

„Věřil jsem, že to nejhorší máme za sebou. Kvůli covidu byl celý klub v karanténně už v létě, takže jsme začali trénovat o čtrnáct dní později. A po dvou týdnech jsme šli do soutěžního zápasu, bylo to složité. A po dvou utkáních onemocnělo jedenáct hráčů najednou, takže jsme šli na testy a zjistilo se, že z osmadvaceti lidí v klubu je pětadvacet pozitivních. Přes deset hráčů mělo navíc těžký průběh nemoci, čtyři dny horečky kolem devětatřiceti stupňů. První tréninky pak vypadaly jako stará garda, kluci byli hned unavení, špatně se jim dýchalo.“

Pak navíc došlo k zatčení sportovního ředitele Romana Rogoze, to byla další těžká rána, ne?

„Můžu mluvit jen za sportovní úsek. Roman Rogoz pravidelně chodil na tréninky, po nich jsme se spolu bavili,