Stadion v Hradci je blízko, zůstanou i „lízátka“. Jaká bude kapacita?

Je to blízko. Dost možná nejblíže za posledních dvacet let. Hradec Králové bude mít nový fotbalový stadion. Velmi reálně se rýsuje možnost, že do země se kopne už v září. Ve středu padla předposlední překážka. Řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které se zabývalo námitkou na přezkoumání zadávacích podmínek tendru, skončilo. Navrhovatel - firma PORR - požadavek na přezkoumání stáhl. Pokud příští týden městské zastupitelstvo projekt schválí, začne se stavět.