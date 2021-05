Pád Žižkova je blíž. Majitel to balí, klub nabídl radnici. To je prý utopie

Tradiční klub ze „Seifertky“ je blízko pádu do třetí ligy. Současný majitel Viktorie Žižkov Martin Louda ukončil tahanice s Prahou 3 tím, že městské části navrhl prostřednictvím tiskového prohlášení odkup klubu za 25 milionů. Na dotaz Sportu ale reagoval starosta Jiří Ptáček jasně. „Je to utopická představa,“ kroutil hlavou. Viktoria tím pádem těžko získá licenci pro profi soutěž.

Viktorii Žižkov převzal s velkou parádou na začátku minulého roku. Vydražil ji v aukci, pomohl jí s dluhy a rozpohyboval ji třeba jednou k velkému návratu mezi elitu. Potud všechno hezké, než ovšem Martin Louda začal bazírovat taky na získání stadionu.

Ten patří dlouhodobě pod městskou část Praha 3 a problém je v kostce zhruba takový: stadion je v neuspokojivém stavu, v němž není možné mu udělit licenci pro profesionální soutěž.

Louda navrhoval, že by ho zrekonstruoval klidně za své, ovšem podmiňoval to budoucím získáním stadionu do svého vlastnictví. Tomu se alespoň část zastupitelstva bránila, nejvíc Zelení, kteří se obávali případných developerských zájmů Loudy.

Tato jednání probíhala více než rok. Přesto se nakonec na jednání zastupitelstva podařilo po shodě vedení Prahy 3 a klubu prosadit smluvní variantu, která obsahovala možnost budoucího odprodeje nemovitosti Loudovi, proti které se ovšem právě třeba Zelení velmi silně bouřili.

Hlasováním nakonec neprošel ani jeden z celkových tří návrhů, zbylé dva šly hlavně po lince dlouhodobého pronájmu, což zase nevonělo Loudovi a spol.

„Předložený návrh smlouvy prakticky znemožňuje získání licence pro sezonu 2021/22,“ napsal klub mimo jiné ve včerejším prohlášení. Což je ovšem trochu zavádějící tvrzení. Rozhodně není zapotřebí, a licenční řád ani tuto podmínku neobsahuje, aby klub musel pro získání licence zároveň vlastnit stadion.

„Za žádnou cenu nechci, aby Viktorka skončila, a proto nabízím jasné řešení. Licenci získat a klub zachránit může pouze ten, kdo má vše ve svých rukou. Tedy vlastní klub a má i svůj stadion. V současné době to může být pouze Praha 3,“ nechal se v prohlášení citovat sám majitel Louda, přičemž radnice má možnost klub odkoupit za 25 milionů korun.

Na to ovšem starosta Jiří Ptáček reaguje sice stručně, ale celkem výstižně.

„Zaprvé, ta nabídka byla učiněna naprosto neformální cestou a bylo by velmi neprofesionální ji nějak komentovat. Můžu jen říct, že by bylo velmi utopické myslet si, že bychom mohli jako městská část převzít nejen klub formou odkupu, ale mít pak další obrovské náklady s jeho provozováním,“ řekl Sportu Ptáček.

Z toho vyplývá, že je velmi nepravděpodobné, že by se Praha 3 skutečně mohla stát novým majitelem Viktorie. Tím pádem hrozí následující: sestup z druhé ligy kvůli neudělení licence pro profesionální soutěž, tím pádem i odchod klíčových sponzorů, změna statusu hráčů z profesionálů na amatéry a zároveň ztráta finanční podpory od Národní sportovní agentury na mládež.

„Je mi z toho všeho smutno, protože jsem za poslední dva roky ztratil víru v konstruktivní spolupráci s Prahou 3, své aktivity ve fotbale i díky zkušenosti s nimi ukončím a klub prodávám,“ uzavřel Louda.