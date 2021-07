Hyský ve Vlašimi posouvá mladé pro Slavii. Co komunikace s Trpišovským?

Propojení Slavie a Vlašimi se rozjíždí. Osm mladíků z Edenu hostuje v druholigovém středočeském klubu, z pozice trenéra vše řídí Martin Hyský (45), který sem přešel od devatenáctky červenobílých. „Není to o slávistech, ale o všech. My jsme Vlašim. To říkám i hráčům, kteří sem přišli,“ zdůrazňuje. Zatím vše klape podle představ.

Pět přípravných zápasů, tři výhry, z toho dvě nad ligovými soupeři. Proměněná Vlašim dobře najíždí na nový herní styl. „Ale druhá liga se pak hraje trochu jinak,“ ví kouč Martin Hyský.

Kvitujete, jak vaše mise ve Vlašimi začala?

„Jsem spokojený s tím, jak to probíhá, máme vytvořené velmi dobré podmínky. Spolupráce se nastartovala velmi pozitivně. Musím říct, že kádr, který máme, disponuje velkou kvalitou a potenciálem. Jedním z hlavních cílů celého projektu je adaptovat mladé kluky v profesionálním fotbale, posunout je dál. Rozjelo se to dobře. Příprava je složitá, protože jsme si mysleli, že budeme mít širší kádr. Ale musím kluky pochválit.“

Udržujete pravidelný kontakt se Slavií a trenérem jejího áčka Jindřichem Trpišovským?

„Já přímo v kontaktu s trenérem Trpišovským nejsem, ale Přéma Kovář jako manažer, který se stará o Vlašim z pozice Slavie, s ním komunikuje denně. Spolupracujeme úzce. Myslím, že vše funguje.“

Bude druhá liga ideální pro rozvoj mladých hráčů?

„To uvidíme. Teď hrajeme proti ligovým týmům, které se proti nám snaží hrát fotbal, tvořit zezadu. Je prostor soupeře zmáčknout, presovat. Druhá liga se pak hraje trochu jinak, i když třeba budeme příjemně překvapeni. Věřím, že některé týmy budou chtít hrát fotbal, hrát odzadu, ale budou tam i mužstva, která se budou snažit hrát jednoduše. S tím se budou muset hráči srovnat. Ta rozdílnost stylů bude pro ty mladé kluky dobrá, obohatí je. Když si tím projdou, poznají to, naučí se reagovat. Bude to pro ně skok, na druhou stranu někteří z nich už nějakou zkušenost mají. Jsou opravdu šikovní. Věřím jim. Doufám, že ukážou, že mají na to, aby se prosadili.“

Jakou podporu cítíte od místních?

„Myslím, že vše je pozitivní, všichni jsou vstřícní. Ve Vlašimi je rodinná atmosféra, navíc jsou na tohle zvyklí, řadu let spolupracovali se Spartou. Určitě to nebyla pro Vlašim jediná cesta, měli na výběr víc projektů. Rozhodli se jít tímhle směrem, myslím, že z tohoto projektu profitují obě strany. Ale pozor, my jsme Vlašim. To říkám i hráčům, kteří sem přišli. Jdeme bojovat za Vlašim, chceme, aby to mužstvo fungovalo a hrálo fotbal, který přináší výsledky, což je to nejdůležitější.“

Bude vás charakterizovat běhavý a agresivní herní styl?

„Chceme hrát náročně, s míčem, mít hodně pohybu, nebát se hrát odzadu. Samozřejmě se budeme chtít vyvarovat hloupých chyb. Ale bez míče budeme hrát nátlakový fotbal, nechceme někde čekat zalezlí. Doufám, že se nám to povede. Mužstvo k tomu skládáme. Šikovní jsou i hráči, kteří ve Vlašimi byli a zůstali tu. Myslím, že se to dobře doplňuje. Není to o slávistech, ale o všech. Třeba teď jsme si z Olomouce půjčili Tomáše Zlatohlávka. To je přesně prototyp hráče, který má budoucnost. Fandím mu, je dobře nastavený.“