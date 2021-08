Ex-šéf Sport Investu: Už s Boleslaví byla dohoda blízko. Brno má potenciál

Před pár lety byl Roman Brulík jako jeden ze šéfů Sport Investu u toho, když se čile komunikovalo s Mladou Boleslaví o vstupu do tamního klubu. Málem to dopadlo. Proto se vůbec nediví, že se nyní totéž řeší intenzivně s Brnem. „Finanční zázemí v agentuře je. Pro český fotbal by to byl velmi zajímavý projekt,“ okomentoval pro Sportu chystanou transakci.

Pro Zbrojovku to může být jen krok dopředu, skoncování s průměrností. To si myslí hráčský agent Roman Brulík, bývalý výkonný ředitel a člen představenstva Sport Investu. „Klidně to může dobře fungovat. Vůbec bych za tím neviděl to, že se budou upřednostňovat hráči jedné agentury a já nemůžu mít v Brně hráče,“ myslí si.

Vy jste podobná jednání už jednou zažil. Pamatujete?

„Přesně vím, jak jsme tehdy přemýšleli. Spojení s Mladou Boleslaví bylo blízko. Jednali jsme s panem Dufkem i s nejvyššími šéfy Škody Auto. Dávalo mi to velký smysl. Měl být vyčleněn jeden člověk, který už nebude ve strukturách agentury, aby byl svobodný v rozhodování. Pan Dufek ale nakonec došel k názoru, že chce fotbal dělat dál jako majitel. Podobná situace je asi teď v Brně. My jsme chtěli mít výrazně víc procent, abychom mohli převzít zodpovědnost a mít i pravomoc.“

Takže vás nynější aktivita kolem Zbrojovky nešokuje…

„Vůbec mě nepřekvapuje, že je to ve hře. Už jsem to zaslechl před pár týdny. Je to velmi zajímavý klub ve druhém největším městě v republice. Za mě je v Brně obrovský potenciál.“

Jak ho vytěžit?

„Brno nejvíc potřebuje nové tréninkové centrum. Takové, jaké se vybudovalo v Ostravě nebo v Plzni v Luční ulici. Ve Sport Investu jsou lidé, kteří agentskou práci dělají dlouhodobě na vysoké úrovni. Pokud budou chtít vstoupit do klubu, českému fotbalu to nemůže ublížit. Vím, jak agentura funguje. Pracují v ní lidé, kteří mají například v oblasti skautingu obrovský přehled a znají moderní trendy. Zúčastňují se různých mítinků v zahraničí. Fotbalově to může mít veliký přínos.“

Konkrétně?

„Český klub může být úspěšný jen tehdy, když bude vychovávat hráče. To je dnes největší bohatství. K tomu musíte mít výborné tréninkové zázemí a kvalitní motivované trenéry. Zní to jako fráze, ale je to tak. Sport Invest, což je za mě nejsilnější sportovní agentura v republice, má třeba hodně blízko k Salcburku. Je kde hledat inspiraci.“

Nabízí se myšlenka, že v týmu budou převážně hráči Sport Investu. Nebo ne?

„Kdo se do toho někdy bude chtít trefit, vždycky si důvod najde. Ale já jsem to tak nevnímal. Je super, že si vezmu do mužstva svoje hráče. Ale když budu třináctý, bude mi to k ničemu. Nebudu přece cpát trenérovi špatného fotbalistu, aby pak kouče vyhodili. To je hrozně krátkozraké.“

Podle všeho má tedy Sport Invest zájem o koncepční práci.

„Stoprocentně. V té firmě jsem dlouho působil. Už jsme se o tom jednou bavili a s Boleslaví to bylo fakt velmi blízko. Teď přišla další šance. I pro lidi z agentury je to velká výzva zase se ve fotbale někam posunout. Jsou ambiciózní. Kdyby došlo k dohodě, bral bych ji jako pozitivní zprávu.“