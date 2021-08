Csaplár o incidentu v Líšni: Silný je hrdina, zaslouží medaili, ne trest!

Incident v druholigovém derby mezi Líšní a Zbrojovkou Brno (1:2) vyvolal velké emoce. Dvojice fanoušků hostů vnikla na hřiště, jeden z nich napadl pořadatele. Domácí hráč Jan Silný rychle reagoval a útočníka zpacifikoval, dostal za to ale červenou kartu. U fotbalové veřejnosti našel zastání. „Měl by dostat medaili za statečnost, ne být potrestaný,“ řekl pro iSport.cz Josef Csaplár, místopředseda Unie fotbalových trenérů

Silný podle vyjádření klubu nedostane žádnou pokutu. Vyřešila se i původně vyhrocená situace mezi ním a trenérem Valachovičem, který vše považoval za hráčův zkrat. Pak ale zhlédl videozáznam a názor přehodnotil.

Za hráče, který chránil napadeného pořadatele, se postavili i fanoušci a fotbalová veřejnost. Svůj pohled pro iSport.cz nabídl i bývalý ligový kouč Josef Csaplár, místopředseda Unie fotbalových trenérů. „Za mě by měl dostat Jan Silný medaili za statečnost, a ne být potrestaný. Jsme všichni za prvé lidi, hráče nevyjímaje. Ti jsou až za druhé fotbalisti. Jestliže se hráč zachová jako správný člověk, je v mých očích hrdina,“ říká.

„Copak má nečinně koukat na to, jak někdo někoho kope do hlavy? Vždyť možná tím, že zasáhl, dotyčnému zachránil život nebo ho ušetřil vážných zdravotních následků. Za to si zasluhuje pochvalu, ne červenou kartu a navrch ještě odsouzení od trenéra,“ dodává Csaplár.

Na závěr nabízí i ideální, ač nejspíš nereálné finále celého incidentu. „Kdybych měl v pohádce pokračovat, majitel Zbrojovky by měl veřejně vystoupit a nabídnout Líšni sehrání opakovaného zápasu, protože ten původní se nedohrával kvůli chybnému vyloučení ve férových podmínkách.“