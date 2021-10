Chuligáni v akci: slovenský skandál, zásah Silného i klokan Ritchie

ZBROJOVÁKA ZPACIFIKOVAL SILNÝ

Nejen pražské, ale i brněnské derby budí emoce. Ukázal to srpnový souboj Zbrojovky v Líšni (2:1). Favoritovi pomohlo k vítězství i řádění fanoušků. Dvojice u nich totiž vtrhla na hřiště a začala řádit. Výsledkem bylo nakonec vyloučení domácího hráče Jana Silného. Ten se totiž jal zpacifikovat hostujícího fanouška, který útočil na pořadatele. Chytil výtržníka kolem krku a stáhl ho na zem. „Je to docela výjimečný případ,“ komentoval to předseda disciplinárky Richard Baček. Líšeňský hráč za své počínání vyvázl bez trestu.