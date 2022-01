Dobrá zpráva pro Zbrojovku. Ulevilo se mi. Jaro stihnu! hlásí Řezníček

Modlitby za Jakuba Řezníčka (33), který se zranil v lednovém přípravném duelu v Plzni, nakonec nebudou potřeba. Klíčový útočník brněnské Zbrojovky už sundal z pochroumaného kotníku sádru, a i když dál chodí v ortéze o berlích, březnový start jarní části F:NL by měl stihnout. „Naštěstí to není zlomené,“ oddechl si v rozhovoru pro iSport.cz.

Sázka na Jakuba Řezníčka se Zbrojovce vyplatila. Na druhou ligu má zkušený bijec nadstandardní kvalitu, favorita soutěže vytáhl góly a nahrávkami na vrchol tabulky. Zimní přípravu mu nicméně narušilo zranění kotníku, s nímž nyní laboruje a ještě nějaký pátek bude. Pak bude mít trošku honičku, aby se stihl připravit na jarní odvety. „Neměl by to být problém,“ tvrdí odchovanec Příbrami.

Jak jste na tom zdravotně?

„V pátek jsem byl na injekci, po které se prý vazy lépe hojí. Mám prasklinku v kloubním pouzdře. Dalších deset dní mám ještě mít ortézu. Pak bych měl začít s fyzioterapeutem a podle pocitu řešit, co dál. Každý se hojí jinak. Uvidíme po sundání ortézy, jak se budu cítit. Koukal jsem, že budu mít ještě čtyři týdny do prvního zápasu. Doufám, že se stihnu dát do kupy. Myslím, že by neměl být problém.“

Původní prognózy byly horší, co?

„Vypadalo to hůř. Nejdřív mi udělali v Plzni jen cétéčko a řekli, že tam vidí nějakou prasklinu. Naštěstí mi pak doktor oznámil, že to není na kosti a nepotvrdila se zlomenina. Proto mi sundali sádru. Docela se mi ulevilo. V úterý jsem byl na vyšetření, na dva týdny mi dali ortézu. Je to podobné, jako kdybych měl sádru. Furt chodím o berlích. Ale aspoň si to můžu sundat a trošku s nohou hýbat. Můžu se i vykoupat. V tom je ortéza příjemnější. Otok už splaskává.“

S nohou v sádře vidět Jakuba Řezníčka fanoušci Zbrojovky vidět rozhodně nechtějí • Foto Twitter.com / FC Zbrojovka Brno

Jste typ, co bude muset tvrdě dohánět fyzičku?

„Jsem spíš takový, že mi stačí pár tréninků s klukama. Vždycky do toho vlítnu a nějak se do všeho dostanu. Něco podobného jsem měl v Teplicích a normálně jsem s tím hrál. (usmívá se) Ale samozřejmě jsem zase o něco starší.“

Udělal jste si to sám, že?

„Bek vykopával od brány a chtěl jsem jít do výskoku, do souboje. Jenže jsem Perňovi (Luďkovi Pernicovi) šlápl na nohu a zvrtl si kotník. Byla to nešťastná náhoda. On za to vůbec nemohl.“

Nejste při delším pobytu doma nevrlý?

„Byl jsem měsíc doma na konci roku, pak jsem čtrnáct dní trénoval a zase jsem doma. S rodinou jsem rád, ale samozřejmě mi fotbal a kabina chybí. Až se kluci vrátí ze soustředění v Senci, kam logicky nejedu, měl bych se další pondělí vrátit do Brna a připravovat se zatím s fyzioterapeutem.“

Není kam spěchat, ne? Na prvním místě máte luxusní desetibodový náskok.

„Musím být ostražitý. Pořád je před námi čtrnáct utkání, stát se může cokoliv. Náskok je příjemný, ale je to fotbal. Úplně v klidu nejsem. Musíme si jít za tím, co máme nastavené a dojet do zdárného konce. Navíc má Líšeň jeden zápas k dobru, takže tabulka trošku zkresluje. Když vyhraje, máme náskok jenom sedm bodů.“

Čím jste dokázali lámat zápasy na vaši stranu? Herně jste nebyli zdaleka vždy dominantní.

„Semkli jsme se. Někde jsem četl, že jsme hodně gólů dali ke konci. Závěry jsme strhávali na svoji stranu, což ukázalo sílu mužstva. Držíme pospolu.“

Jaká je druhá liga?

„Některé mančafty jsou horší, jiné lepší. S hodně soupeři jsme se trápili. Každý se na nás chce vytáhnout. V první lize hraje víc týmů fotbal po zemi. Hráči lépe drží balon, kombinují. Ve druhé je vše víc o soubojích. Ale některé zápasy byly hezké a měly velkou kvalitu. Třeba se Spartou B, s Vlašimí. Mezi soutěžemi nevidím úplně velký rozdíl.“

Takže v baráži klidně může uspět druhý či třetí tým F:NL proti prvoligovým sokům ze dna?

„To se složitě odhaduje. Záleží, kdo s kým bude hrát. Baráž je nepříjemná právě tím, že je to hodně o psychice. Dám příklad: Když pojedou Teplice do Líšně, nebudou to mít úplně jednoduché. Prvoligové týmy to musí zvládnout v hlavách. Vidíte, že teď moc hráčů není a hodně jich chodí z druhé ligy do první. Je to pro ně šance dostat se výš.“

10+5

Takovou bilanci gólů a asistencí vykázal na podzim útočník Jakub Řezníček, nejproduktivnější hráč druholigového lídra z Brna.

Prodloužíte kontrakt v Brně, který vám končí v létě?

„Když jsem přicházel, bavili jsme se, že se v případě postupu smlouva prodlouží. Ale musíme se o tom pobavit a co nejdříve to případně podepsat. Taky bych už chtěl mít jistotu na příští rok. Když máte za čtyři měsíce končit a nevíte, co bude, je to takové zvláštní. V Brně jsem šťastný, rád bych zůstal. Zvlášť když se postoupí. Jsou tu šikovní mladí hráči jako Ševčík a Endl, ale svoji kvalitu musí furt potvrzovat a rozvíjet se. Až v první lize se ukáže, jak na tom jsou.“

Zastupuje vás agentura Sport Invest. Jak jste prožíval jednání o jejím vstupu do majetkové struktury Zbrojovky?

„Nebudu lhát, nějaké informace jsem samozřejmě měl. Věděl jsem, že Sport Invest chce klub koupit. Možná by to bylo z mého pohledu fajn, ale nedopadlo to. Proč, to musí vědět pan majitel Bartoněk. Já ho mám rád. Třeba se k tomu obě strany ještě vrátí. Nevím, do toho už nevidím. Je to prostě byznys. Nemyslím si, že by mi Brno neprodloužilo smlouvu jen kvůli tomu, že se nedomluvilo s agentem. Tohle podle mě nehrozí. Chtěl bych mít co nejdříve jasno.“

S vaším podzimem jste spokojený?

„Za sebe jo. Gólů sice mohlo být i víc, ale to bych chtěl asi moc. Hlavní je, že jsme první a máme náskok. Z osobního hlediska jsou kanadské body taky dobré. Na technického hráče, jako jsem já, není 10+5 špatné. (usmívá se) Myslím, že jsem byl pro tým platný.“