Skromná Líšeň o baráži: Ani šeptem, ale... Je domluvený azyl na Srbské

Skromná Líšeň v první lize na stadionu rivalské Zbrojovky v Srbské ulici? Zázrak je zatím na papíře. „S Vaškem Bartoňkem a městem jsme domluveni na pronájmu,“ potvrdil šéf Karel Hladiš. Malý klub z předměstí Brna jde do jarních odvet ze třetího místa a to má odehráno o jeden zápas méně než oba týmy před ním. O historickém postupu mezi elitu se však tady ani nešeptá.

Na postup se zbrojí jinak, než že pustíte v zimě tři klíčové hráče. Líšeň to udělala, což je důkaz, že se nahoru na sílu necpe. V podstatě je to něco, co leží v oblasti sci-fi. „Dnes si nedokážu představit, že pojedeme na Spartu, na Slavii. Ta rychlost, kvalita je někde jinde. Byl by zázrak, kdybychom šli do ligy,“ vycítil kapitán Ondřej Ševčík.

Za útočníka Jana Silného, obránce Martina Rolinka a středního záložníka Jakuba Kučeru získala Líšeň prostředky, které jí zajistí zhruba třetinu ročního rozpočtu. Plus má nárok za procenta z dalších prodejů. „Největší předpoklady může mít Rolas. Je to ročník 2000, levák, je v širším kádru jednadvacítky. Mohl by se z těch tří dostat nejdál,“ usoudil kouč Milan Valachovič. „Před jeho prvním zápasem s Libercem jsem byl nervóznější než on sám,“ doplnil s úsměvem.

Když si o víkendu zapnul počítač a viděl všechny tři nedávné svěřence v základních sestavách prvoligových celků plus zlínského hosta Šimona Chwaszcze v závěru bitvy na Spartě, cítil hrdost. „Ještě pátého ledna seděli v naší kabině. Můžou být vzorem pro ostatní,“ podotkl po hektické přípravě, v jejímž průběhu mu mizela z kádru jedna opora za druhou. „Klukům to strašně přejeme a fandíme jim,“ ujistil Ševčík.

Rolinek měl blízko do Slavie

Chybělo málo, aby Martin Rolinek (21) přestoupil v zimě z druholigové Líšně do Slavie. Levonohý bek byl několik měsíců pod bedlivým dohledem skautů z Edenu. „Věděl jsem dlouho dopředu, že ho sledují,“ potvrdil kouč Milan Valachovič. Kdyby se nepovedl nákladný transfer Davida Juráska, sáhl by Jindřich Trpišovský nejspíš po brněnském mladíkovi. Informace o něm měl precizní. „Jakmile se dohodly kluby na Juráskovi, poskytla Slavia datový skauting k Rolinkovi Mladé Boleslavi. Ta do toho vstoupila až pak,“ popsal pikantní pozadí Valachovič. V sobotu na Slovácku už hrál Rolinek v základu pod trenérem Pavlem Hoftychem.

Za běhu je musela Líšeň v rámci svých možností nahrazovat. Dorazili exligisté Machalík (Slovácko), Černín (Zbrojovka), Toutou (Zlín) a Šumbera (Senica). „Nejsou to horší hráči. Spíš jde o to, jak to mančaft vstřebá,“ podotkl Hladiš. „Když nám kluby slušně zaplatí, nikomu v odchodu nebráníme,“ dodal.

Ze všech slov, která na stadionu v Líšni padají, vyznívá jednoznačné: První ligu neřešíme. „Budeme rádi za umístění do pátého místa,“ sdělil první muž tamního fotbalu. Klasika. Výrok, ze kterého si nesednete na zadek. Trenér drží s Hladišem basu. „Vystupujeme skromně, ale své cíle máme. Bavíme se o nich v kabině,“ ujistil. Ven je tahat nehodlá. Ani k rivalitě s větší a bohatší Zbrojovkou se nikdo nehlásí. Každý vám v Kučerově ulici řekne, že si přeje, ať brněnský klub číslo jedna F:NL vyhraje a vrátí se tam, kam patří. „Žádná rivalita není. Akorát se nás občas Zbrojovka bojí,“ usmál se Hladiš.

V Líšni našlapují kolem baráže potichu. Na hřišti nicméně umí Valachovičův soubor spustit pěkný rambajs. Půjde to na jaře i bez tahounů? „Odešly vítězné typy,“ zmínil kouč Kučeru a Silného. „Když jsme hráli šipky, bago nebo fotbal, tihle dva dělali všechno pro to, aby vyhráli. Souhlasím s trenérem,“ přitakal kapitán Ševčík.

Hráči Líšně při derby se Zbrojovkou • Foto Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia

Povedlo se naopak udržet Jaroslava Málka, třicetiletého gólového záložníka. Interes Karviné byl nekonkrétní, na stůl zástupci klubu za celou zimu žádnou nabídku nedostali. „Divím se, že tak kreativního hráče nikdo neoslovil. Možná se týmy zalekly věku,“ upozornil na tři křížky na Málkově hrbu.

Nakonec přece jen ze zástupců klubu něco vypadne směrem k možné senzaci a návazným krokům. „Byly kluby, které postup odmítly, i kdyby jen na rok. A dnes litují,“ prohodil Hladiš. Kouč Valachovič z přímé odpovědi vycouval bonmotem. „Na Srbské je malé parkoviště. Když přijedou naši borci s dodávkou, se kterou rozváží zeleninu, ani tam nezaparkují,“ narážel na civilní profese svých svěřenců, kteří budou na jaře opět prohánět ty nejlepší. V čele se sousední Zbrojovkou.

A fakt se může stát, že se s ní v příštím ročníku budou dělit o jeden stadion. „Teď na to nemyslíme. Až pokud ta možnost nastane, budeme ji zvažovat,“ shrnul Hladiš. Kdo ho zná, ví, že udělá pro historický okamžik maximum možného.

Kdo opustil Líšeň