Startuje F:NL: Řezníček o krále střelců, v první lize fandí béčku Sparty

Startuje jarní část F:NL. Na co a koho se těšit? • FOTO: Koláž iSport.cz Víc než tříměsíční pauza je u konce, v pátek opět startuje FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, druhá nejvyšší soutěž v Česku. A slibuje zajímavou podívanou: o barážové příčky bojuje hned polovina šestnáctičlenné tabulky! Podobně zamotaná je situace na spodku. Zmátoří se Žižkov? Stabilizuje se Opava? A zachrání mladá Sparta B krk někomu z elitní soutěže? Zbývá 14 kol.

Zbrojovka: otázka času Ne jestli, ale kdy. Nad návratem brněnského kolosu do ligy nikdo vzhledem k desetibodovému náskoku nepochybuje, byť jej rival z Líšně může brzy zmenšit vzhledem k zápasu k dobru na sedm. Nepovedlo se sice přivést Matěje Hybše, ale kádr neoslabil. Naopak jej okysličili mladíci a posily Jakub Nečas, Filip Blecha či Jakub Šiman. Následující měsíce by měla Zbrojovka využít k co nejrychlejšímu sestavení mužstva směrem k FORTUNA:LIZE. Aby byla konkurenceschopná, dobře namixovaná a energická. Matador Pavel Zavadil už bude plnit spíše roli mentorskou. RICHARD DOSTÁLEK: „Nejdeme do sezony s tím, že máme náskok. Nic nepodceníme, chystáme se na Prostějov, se kterým začínáme. To je náš aktuálně jediný soupeř.“ trenér Brna o jaru Kouč brněnské Zbrojovky Richard Dostálek v utkání na Spartě • Foto Pavel Mazáč / Sport

Prvoligisté fandí béčku Pokud aktuálně druhá Sparta B vydrží i na konci sezony mezi první trojkou, zachrání tím čtrnáctý tým FORTUNA:LIGY, který nebude muset sehrát baráž. Takhle to LFA vymyslela nebo spíš nedomyslela, když se v létě letenská rezerva probojovala do profesionální soutěže... „Neuvěřitelný šlendrián,“ nebere si servítky například prostějovský boss František Jura. Právě Hanáci totiž mohou podle tohoto modelu na lapsus doplatit. V současnosti by bezbolestnou záchranu slavili Bohemians. Radši nedomýšlet, co by se stalo, kdyby na prvních třech příčkách skončila i Vlašim, farma Slavie... 3 Trio hráčů už Spartě nepomůže: Václav Drchal odešel do Drážďan, Václav Sejk do Teplic a Vojtěch Patrák do Pardubic. S nimi zmizelo 7 gólů. Hráči sparťanského béčka slaví gól proti Třinci • Foto Twitter/ACSparta_CZ

Kdo vystřídá Alijagiče? Jedenáct branek za Vlašim a šup do Liberce. Osmnáctiletý slávista Denis Alijagič si vystřílel hostování v atraktivním celku. Zároveň tím zřejmě přišel o šanci stát se nejlepším kanonýrem soutěže. Kdo ho na čele vystřídá? Favorit je jasný: Jakub Řezníček ze Zbrojovky. Zkušený hroťák vyléčil zraněný kotník a na páteční start proti Prostějovu je připraven. Do karet mu hraje, že mu kromě Alijagiče ubyli další konkurenti, například Jan Silný či Filip Žák. Třeba ho však „pozlobí“ produktivní záložník Filip Blecha, jehož z Vlašimi vykoupila Slavia a poslala ho právě do Brna. Tabulka střelců 11 Denis Alijagič (ex-Vlašim) 10 Jakub Řezníček (Brno) 8 Filip Blecha (ex-Vlašim/Brno), Jan Silný (ex-Líšeň) 7 Jaroslav Málek (Líšeň), Bojan Dordič (Varnsdorf) Jakub Řezníček slaví gól proti Jihlavě • Foto Facebook/FC Zbrojovka Brno

Vzhůru za lepším Každé přestupové okno nabízí hezké příběhy. Píšou je šikulové, kteří si vybojují šanci v první lize. Tahle zima jich měla přes dvacet! Filip Žák, Filip Mucha, Jakub Kučera, Jan Silný, Václav Sejk, Vojtěch Patrák, Jiří Boula, Martin Suchomel, Martin Rolinek, Petr Rybička, Patrik Slaměna, Filip Prebsl, Mohamed Doumbia, Denis Višinský, Denis Alijagič, Šimon Chwaszcz, Václav Prošek, Jakub Surovčík, Dominik Hašek, Karel Pojezný, Lukáš Holík, Filip Zorvan... FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA opravdu není špatná soutěž, stačí hledat. Velká motivace pro ostatní. FRANTIŠEK JURA: „Nějaká kačka nám za Davida od Mladé Boleslavi přišla, procenta z dalšího prodeje jsme ve smlouvě měli. Jeho progres je úžasný.“ předseda Prostějova o přestupu Davida Juráska do Slavie za 23 milionů Denis Alijagič si výkony ve Vlašimi vystřílel ze Slavie hostování v první lize, kde nyní hraje za Liberec • Foto Pavel Mazáč / Sport