Triumf v derby o Brno po 69 letech. Baráž nás láká, hlásá líšeňský Pašek

Tři centry - a bylo po Zbrojovce. Brněnské derby ve F:NL skončilo překvapivým lupem hostů z Líšně 3:1, kteří se vrátili na druhé místo a stáhli náskok městského rivala na devět bodů. Gólovými hlavičkami ho potopili dva odchovanci Milan Lutonský a David Pašek. „Doufám, že to byl den blbec. Předpokládám, že klopýtnutí mužstvo zocelí,“ věřil kouč poražených Richard Dostálek. „Pro nás to byl neskutečný zápas. Rozhodla obrovská motivace a nasazení. V tom se nám obrovský favorit nevyrovnal,“ tvrdil trenér vítězů Milan Valachovič.

Jen Dukla a Prostějov dokázaly do tohoto pátku oškubat Zbrojovku v sezoně o tři body. Teď se k nim přidala Líšeň, což Dostálkovy hochy bolí zdaleka nejvíc. Střet dvou fotbalových světů, profesionálního a poloamatérského, měnil historii. Provinční klub z okraje Brna skolil velkého souseda v mistráku poprvé od roku 1952. Tehdy šlo o duel krajského přeboru…

Před dvěma a půl lety dorazilo na Srbskou na derby 8122 diváků. Nyní to taky stálo za to, hlasatel oznámil luxusní návštěvu 6118 lidí. Co přítomní viděli? Dvě časná zranění domácích obránců (Hrabina, Štěrba) a tři téměř stejné trefy „Marvanů“ po centrech. Dvě z rohu, jednu po křídelní akci. Zakončovatelé Pašek, Lutonský a Ševčík byli nekompromisní a defenziva favorita se styděla. V první lize takto Zbrojovka bránit nemůže.

„Individuální chyby při bránění standardek mi vadí. Tohle se nám nesmí stávat. Kvůli tomu jsme se nedostali do tempa,“ ucedil Dostálek. „Ale taková facka na začátku sezony nemusí být na škodu,“ dodal. Když nejlepší střelec soutěže Jakub Řezníček korigoval děsivé skóre na 1:3, příznivci „Flinty“ ještě věřili v obrat. „Gól přišel pozdě,“ věděl však kouč.

Sladkou výhru si odvezli Valachovičovi svěřenci o deset kilometrů dál do Kučerovy ulice. „Tento zápas nás po porážce s Vlašimí vrací zpátky. Charakter mužstva je výborný. Na tabulku se dívá hezky, jsem spokojený. Byli bychom alibisti, kdyby nás nelákala baráž,“ uvedl Pašek.

Zbrojovka sice míří po roce do nejvyšší soutěže, ale delší dobu má pošramocený vztah s některými místními legendami. Těm se nelíbí dlouhodobé kolísavé výsledky a ústup z pozic mezi tuzemskou smetánkou. „Pokud se několikrát sestoupí, značí to, že je klub nemocný,“ míní sedmdesátník Karel Kroupa starší, brněnský nejslavnější střelec. „Ano, první liga tady bude. Ale co dál? Nevím, jestli to bude stačit na nejvyšší soutěž,“ naráží na stavbu kádru, který se po loňském pádu příliš nezměnil.

Někdejší sportovní ředitel klubu upozornil na případ levého obránce Davida Juráska. Dnešní platný hráč Slavie působil v Brně pět let a předloni odešel do Prostějova jako nepotřebný. Ve druhé lize se rychle otrkal, po jedné sezoně ve F:NL získal angažmá v Mladé Boleslavi a pár měsíců poté do něj investoval miliony mistr z Edenu. Pěkná sumička putovala i na Hanou, v rámci dohody má podíl (údajně 15%) i z jeho případného dalšího transferu.

V Brně si můžou akorát drbat hlavu. V rodákovi z Uherského Hradiště včas nerozpoznali potenciál. „Prostějov vzal ze Zbrojovky Koudelku, zaplatil za něj 450 tisíc a ještě mu k tomu přibalili Juráska. Tohle přece není možné,“ zlobí se Kroupa, jenž levonohého mladíka pozorně sledoval. V Prostějově totiž dělá manažera jeho syn Karel. „Věděl jsem, co z něj může být. V devatenácti letech musíte postřehnout i náznaky. Juráskovi pomohlo působení v Boleslavi a Prostějov se teď jenom směje,“ kroutí hlavou nad jednáním Brna.

V pátek vpodvečer přišla jiná ťafka. „Herně byli domácí samozřejmě lepší, ale nám pomohly první dva góly. Pak se soupeř začal trápit v koncovce. My jsme využili všechny šance, co jsme měli. Byl to zápas v opačném gardu než minulý týden,“ srovnal kouč Valachovič triumf v derby s prohrou s Vlašimí. „Ve čtvrtek na tréninku jsme se hodně věnovali standardkám. Byl to plán, který kluci splnili fantasticky,“ okomentoval tři branky s tím, že nešlo o náhodu.

19. kolo druhé fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Líšeň 1:3 (0:2)

Branky: 72. Řezníček - 1. Pašek, 32. O. Ševčík, 61. Lutonský. Rozhodčí: Petřík - Arnošt, Matoušek. ŽK: Endl, Řezníček - Matocha. Diváci: 6118.

Tabulka: