Brněnské oslavy se odkládají, Zbrojovka padla s béčkem Sparty

Brněnští mohli využít sobotní zaváhání nejbližších pronásledovatelů, v případě výhry by byli šest kol před koncem už jen krůček od návratu do první ligy, kam přímo projde jen vítěz soutěže. Zbrojovka byla v první půli lepší, ale Blecha únik na domácího gólmana neproměnil. Po změně stran udeřila Sparta. V 55. minutě se po chybě brněnské defenzivy dostal do brejku Turyna a jeho přihrávku před odkrytou branku proměnil Ryneš.

Brno už srovnat nedokázalo a nebodovalo po čtyřech výhrách. Přesto může Zbrojovka už v příštím kole slavit po roce návrat zpět do první ligy, potřebuje ale nejen své vítězství, ale také zaváhání konkurentů Vlašimi a Sparty B.

Od zavedení nadstavby do nejvyšší soutěže postupuje z druhé ligy přímo jen vítěz, celky na druhém a třetím místě čeká baráž. Pokud by se na druhé nebo třetí příčce umístilo sparťanské "béčko", baráž by nehrálo kvůli tomu, že Letenští mají mezi elitou A-tým.

V druhém dopoledním utkání Žižkov v záchranářském souboji remizoval s Třincem 2:2. Domácí Viktoria vydřela aspoň bod gólem v první minutě nastavení, v boji o udržení si ale příliš nepomohla. Z posledního místa tabulky ztrácí na nesestupovou pozici propastných 12 bodů.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 24. kolo:

Žižkov - Třinec 2:2 (1:1), Sparta B - Brno 1:0 (0:0),

15:00 Táborsko - Jihlava, 17:00 Varnsdorf - Chrudim.