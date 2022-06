Druholigový démon končí kariéru. Střelce Pázlera (31) zradila kyčel

Vždy hrál slušně. V první a druhé lize nastřádal celkem 235 startů, pouze třináctkrát viděl žlutou kartu. Vyloučen nebyl ani jednou. „Občas vypadá, že není ve hře. Ale kanonýr to je,“ tvrdil o něm trenér Karel Havlíček, který vedl rodáka z Náchoda v Hradci Králové.

Právě v dresu „votroků“ zažil Pázler nejlepší roky. Dvakrát se stal nejlepším střelcem druhé ligy. V sezoně 2015/16 skóroval sedmnáctkrát, o dva roky později přihodil ještě další čtyři zářezy. Celkově jich zapsal ve druhé lize 51 ve 132 zápasech. V elitní soutěži má bilanci hubenější. Ve 103 startech slavil šestnáctkrát.

„Párkrát jsem slyšel, že jsem druholigový střelec. Co na to mám říct? Prostě to tak vycházelo. Dostal jsem v ní víc prostoru. Ale já si tak nepřipadám. I v lize jsem dal nějaké góly,“ vykládal. „V lize je mnohem větší kvalita, hraje se tam lépe takticky. Je to úplně jiný level,“ přiznal.

Mezi smetánkou zažil prakticky jen jedno období, s nímž byl spokojený. A to hned to první. Jako dvacetiletý junák dostal šanci v Dukle Praha. Za sezonu a půl nastřádal osm branek a vykoupil ho Jablonec. Čekaly se velké věci, které však nepřicházely.

VIDEO | Podívejte se na Pázlerův gól za Liberec z července 2018

Liberec - Karviná: Střídající Pázler hlavou prodloužil centr Ševčíka a domácí vedou, 1:0!

A to ani po největším přestupu. Když se stal v dresu Hradce podruhé lídrem kanonýrů druhé ligy, vykoupil ho Liberec. Slovan aktivoval v létě 2018 výstupní klauzuli ve výši 4 miliony a sliboval si oživení ofenzivy. Pázler však skóroval v modrobílých barvách jen dvakrát - a to hned v úvodních třech utkáních. Pak už se neprosadil a po roce zmizel do Brna, kde rovněž zapadl. Nevyšla mu ani angažmá na Žižkově a v Dukle.

Brzdilo ho zdraví, ztráta formy, brankově paběrkoval. A co si budeme povídat, Pázler byl především gólový hráč, do presingu i mezihry se tolik nezapojoval. I to mu bylo vyčítáno. „Koncák je od toho, aby dával góly. Když soupeř přejde přes útočníka, je tam pořád devět hráčů, kteří brání. Potřebuju mít sílu ve vápně. Když se balon někam odrazí, být tam a dát gól. Nebavilo by mě sice dobře bránit, ale dát tři góly za sezonu,“ vysvětloval.

Na to už myslet nebude. Vyhlásil konec, trápí ho artróza kyčle. „Chtěl bych poděkovat všem klubům, trenérům a dalším lidem okolo fotbalu, kteří mi věřili a dali mi šanci. Také chci poděkovat všem hráčům, kamarádům, kteří za mnou vždy stáli. Ale nejvíce chci poděkovat mé rodině a přítelkyni, kteří mě celou kariéru podporovali a dodávali mi sílu a sebevědomí,“ uvedl.