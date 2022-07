Proč končit, když tělo funguje? Papadopulos naskočí za Karvinou

Ukončit fotbalovou kariéru, nebo se pokusit vytáhnout Karvinou zpátky do ligy? Útočník Michal Papadopulos (37) si na dovolené v Řecku s rodinou vyčistil hlavu, odpočinul si, nabral sílu a znovu na sebe oblékne dres MFK Karviná. V sobotu za ni bude hrát v Liptovském Mikuláši, přestože smlouvu s klubem zatím podepsanou nemá. „Tělo ještě nerezignovalo, tak si říkám, že by byla škoda to úplně zabalit,“ říká Papadopulos v rozhovoru pro iSport.cz.

Co se vám odehrává v hlavě ohledně budoucnosti?

„Popravdě, hlavní kritérium je u mě zdraví. To mi poslední dva roky drží, jsem v pohodě. Proč bych končil, když tělo funguje? Teď i trénuji s Karvinou, všechnu zátěž zvládám. Tělo ještě nerezignovalo, tak si říkám, že by byla škoda to úplně zabalit. To hraje v rozhodování důležitou roli.“

Takže uvidíte, jak zvládnete přípravu a pak se rozhodnete?

„Určitě. Zase ale nechci, abych to Karviné řekl týden před ligou. To taky nechci. Nějaký čas si dáme. Chtěl jsem nastoupit do přípravy, umožnili mi to, za to jsem rád. Mám i chuť, protože po konci sezony jsem byl opravdu mentálně vyčerpaný a absolutně jsem už neměl pomyšlení na fotbal. To se po dovolené změnilo. Pokud by hlava nechtěla, tak by to nemělo smysl, nedostal bych do sebe motivaci. Tím, že se vrátila chuť, je to jednodušší a hned i dril snášíte jinak.“

Nabídky jste měl už i funkcionářské, ať už z Karviné nebo z Polska. Na to tedy ještě bude čas?

(krčí rameny) „Nejdůležitější je zdraví. Cítím se dobře, tak myslím, že na tyto věci je ještě čas. Tak to vidím teď a v tuto chvíli. Může se to změnit. Budu hrát bez smlouvy i zápasy, chci otestovat tělo a chuť. A taky to, zda budu týmu platný. Ať si pak i trenéři řeknou, jestli ano, nebo ne.“

Co zatím říkal nový trenér Tomáš Hejdušek?

„Potkali jsme se hned na začátku, když byl jmenovaný. Vyložili jsme si karty na stůl, tehdy jsem mu řekl, jak jsem to cítil. Tehdy jsem byl spíš pro to nepokračovat. Řekl, že by mě měl v týmu rád, ale netlačil na pilu. To taky pomohlo, že mi nechali prostor, abych si to sám srovnal v hlavě. Přístup od trenéra je velmi pozitivní. Teď jsem spíš pro to, že pokračovat budu. Momentálně – nic mě nebolí.“

Karviná – Olomouc: Michal Papadopulos zařídil změnu skóre, 1:1 Video se připravuje ...

Hraje roli i motivace, že se nechcete loučit sestupem z ligy?

„Jednoznačně, tento brouk ve mně byl od začátku dovolené. To mě drželo, abych neudělal nějaké unáhlené rozhodnutí a neřekl hned, že končím. Chtěl jsem si to nechat projít hlavou, protože sestup mě tíží. Takhle bych končit nechtěl.“

Co odlišný styl a hra ve druhé lize?

„Hrál jsem druhou ligu půl roku v Rusku a po sestupu i v polském Lubinu. Vím, co mě čeká, byť nemám zkušenost přímo s druhou českou ligou. Vím, že to bude něco jiného než nejvyšší soutěž. Pokud jsem to zvládl v Polsku a v Rusku, tak se to bude dát zvládnout i tady.“

Mluvilo se o zájmu Slovácka, byl jste s trenérem Svědíkem v kontaktu?

„Přímo ne, jen se ke mně něco doneslo přes kluky ze Slovácka. Ale konkrétní nabídka, nebo že bych se bavil s panem Svědíkem, to ne. Asi bych to ani neřešil, i kvůli rodině bych z kraje nešel. Chci zůstat doma a věnovat se rodině.“

S Karvinou už trénujete, jak moc odlišný je současný kádr? A jaký z něj máte pocit?

„Je to úplně jiný tým než rok zpátky, pocity převažují pozitivní. Kluci jsou pracovití, tréninky mají náboj, zatím se mi to velmi líbí. To taky hraje roli, vše na mě působí dobře.“

Karviná má šikovné mladé kluky, je to případná cesta, jak se vrátit do ligy?

„Už loni jsem karvinskou devatenáctku sledoval, je tam hodně šikovných kluků, v dorostenecké lize udělali hezké umístění. Pokud bude ambice Karviné se hned vrátit do ligy, což by měl být cíl číslo jedna, tak je třeba udělat rozumný mix. Ze své zkušenosti vím, že to nejde složit jen z mladých. Není to jen o talentu, je třeba tam mít i někoho, kdo tomu dá trochu řád. V Lubinu se taky kádr rozprchl, zůstali jsme tři čtyři zkušenější a doplnilo se to šikovnými hráči z akademie. A podařilo se, byl to zajímavý mix, do ligy jsme se vrátili.“