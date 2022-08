Dukla je v maléru, hrozit může i odečet bodů. Zíral jsem, říká majitel

Má to být sezona, v které se Dukla pokusí o návrat do první ligy. Jenže hned na začátku je tu nepříjemný škraloup: Etická komise FAČR dejvický klub a jeho bývalého výkonného ředitele Michala Šrámka podezřívá z pokusu o ovlivnění tří zápasů na podzim 2018. V případě potvrzení maléru může mít čerstvě zahájené disciplinární řízení bolavou tečku, Dukla by v krajním případě mohla čelit i hrozbě odečtu bodů.

Před šedesáti lety sbírala tituly, tleskalo se jí i v Americe a Ota Pavel napsal kultovní knihu Duklu mezi mrakodrapy. Současnost má pro slavný klub šedivější odstíny. Dukla je po prvních třech zápasech ve druhé lize na nule a od čtvrtka čelí nepříjemnému podezření, že se prostřednictvím svého někdejšího funkcionáře Michala Šrámka snažila ovlivnit tři zápasy.

Na podzim 2018 se týmu z Julisky zle nedařilo, po sérii sedmi porážek dokázal zabrat až v osmém kole proti Liberci. Právě tenhle zápas, který skončil vítězstvím Dukly 2:0, mohl Šrámek podle Etické komise FAČR ovlivnit jako první

Pak tu jsou ještě dva problematické duely.

Patnácté kolo, Mladá Boleslav vs. Dukla (0:0): Šrámek se údajně pokusil narušit regulérnost soutěže tím, že požadoval žluté karty pro hráče svého týmu. Dukla dostala šest žlutých (Boleslav ani jednu) a klíčový záložník Daniel Tetour ještě červenou. Kvůli trestu musel vynechat osmifinále MOL Cupu s Teplicemi (1:3) a pro ligovou partii znovu s Teplicemi už byl volný. Dukla vyhrála 1:0.

„Když jsem se to dozvěděl, zíral jsem. Jestli se podezření prokáže a klub dostane trest, budeme to se Šrámkem řešit po právní stránce. Já se nikdy s nikým v zákulisí nebavil, distancuju se od toho,“ vzkazuje Petr Paukner, majitel Dukly. Deník Sport oslovil i Šrámka, ovšem jeho reakci se dosud nepodařilo získat.

Pro úplnost: etickou komisi zajímá i poslední utkání roku 2018 na Slovácku, které skončilo porážkou Dukly 0:1.

Tak či tak, Dukla ve zmíněné sezoně sestoupila, smutnou jistotu měla už dvě kola před koncem nadstavby. A Šrámek? Ten v klubu hned po sezoně skončil, vystřídal ho Pavel Vandas. Rok po něm do Dukly přišel Šrámkův syn David, jenž stejně jako kdysi jeho otec dělá výkonného ředitele.

Etická komise případ znovu otevře 15. září. „Pozvali jsme zástupce Dukly k podání vysvětlení. Neznamená to, že jsou vinní, jen jsme nabyli podezření, které potřebujeme prověřit,“ popisuje předseda etické komise Jan Eisenreich.

Důležitý detail: Šrámek už není členem FAČR, takže by případný trest fotbalového tribunálu šel jen za Duklou. Co by jí v případě prokázání podezření hrozilo? „Možností se nabízí víc,“ odpovídá Eisenreich. „Disciplinární řád nám dává poměrně velký prostor zhodnotit míru provinění a podle toho udělit trest. Škála je široká: od finanční sankce po odečet bodů, který by se týkal aktuální sezony.“