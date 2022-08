Kouč Karviné: S Budínským jsem v kontaktu. Udrží Durosinmiho?

Šest třicátníků (Papadopulos, Žídek, Bartl, Málek, Nešický, Šindelář) a kolem nich mládí. Nezkušené, ale dravé. Tak vedení Karviné spolu s Hejduškem složilo kádr pro F:NL.

Který z pěti utkání vydoloval deset bodů. Spokojenost?

„Ruku na srdce: za deset bodů jsme šťastní. Ve dvou případech jsme zápas otáčeli s odřenýma ušima, donekonečna takové štěstí mít nebudeme. Musíme mu jít naproti, ne jako v Olomouci.“

Půjdete naproti i pohybům směrem do mužstva?

„Po první porážce v žádném případě nebudu říkat, že je všechno špatně. Máme dobrý a konkurenceschopný tým. Pokud se ještě doplní, budu jenom rád. Ale jedině takovými hráči, kteří budou připraveni a nachystaní okamžitě pomoct. Nechceme hráče, kteří by sem přišli po zranění a třeba v některém ligovém týmu ani pořádně netrénovali. Nemáme čas na to, abychom na něčí formu čekali měsíc nebo dva. Když nám však někdo do týmu zapadne a pomůže nám být na vrchních příčkách, bude to jen dobře.“

Třeba Lukáš Budínský, bývalá opora Karviné, kterou nyní Baník přeřadil do béčka?

„Určitě to je to jedna z variant, nehledě na to, že nás ve středu pole tlačí bota nejvíc. Přiznávám, že jsem s Lukášem Budínským v komunikaci. Netajím se tím, nebudu lhát. Momentálně je to o tom, jak se rozhodne on sám. Ještě má nějaký čas na rozhodování. Taky nám trošku drhne defenzivní fáze, proto jsme naposledy změnili rozestavení na 3–4–3. Střed zálohy a kraj hřiště jsou dvě místa, která bychom chtěli posílit. Jestli to však vyjde, se teprve uvidí.“

Opačným případem je Rafiu Durosinmi, kterého má na radaru Slavia. Udržíte ho?

„To asi není otázka na mě. Momentálně se rve, ale bodejť by ho taky někdo nechtěl... (úsměv) Já bych ho v týmu chtěl taky a samozřejmě bych byl nejradši, kdyby u nás zůstal. Jaké jsou možnosti, případně jaká je jeho cena, to jako trenér netuším. Budu moc rád, pokud minimálně do zimy, ale nejlépe do léta zůstane. Ideální scénář by byl, kdybychom spolu oslavili postup, ale vím, že to asi bude těžké. Rafa a Papa (Michal Papadopulos) jsou dva nadstandardní útočníci, troufnu si říct, že takové nemají ani některé mančafty v lize. Ale musíme toho víc a lépe využívat.“

Zajímavou posilou je nepříliš známý Martin Zedníček z třetiligových Otrokovic. Využil jste znalosti MSFL?

„Všiml jsem si ho loni, když jsem trénoval béčko Baníku. Líbil se mi. Je to kluk, který hrál třetí ligu, ale má výborné základy ze Sigmy. Hráči z olomoucké akademie mají dobré předpoklady, byl to jeden z důvodů, proč jsme ho chtěli. Ještě se musí aklimatizovat, jako všichni ostatní včetně mě se ještě musí ve všem zlepšit, ale je to rychlý a důrazný hráč. Nezklamává nás.“

Co říkáte na začátek sezony Ostravy, ze které jste do Karviné zamířil?

„V Jablonci to byla škoda, Baník měl šance na výhru. Sleduju ho, není mi lhostejný, ba naopak. Chci, aby se zvedl. Doufám, že teď zvládne domácí zápas s Brnem a pak už to bude jenom lepší. Ostatně v dané situaci to asi horší už být ani nemůže.“

Ideální sestava

Papadopulos - Durosinmi

Budínský (vysněná posila)

Zedníček - Boháč - Nešický - Mikuš

Žídek - Soukeník - D. Krčík

Ciupa