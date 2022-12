Opava: přijde kouč z Baníku? „Rebela“ řeší Pardubice, Slavia sleduje talent

Po více než třech týdnech od posledního podzimního zápasu se druholigová Opava rozloučila s trenérem Romanem Westem, jenž ji v minulé sezoně dostal do baráže o postup mezi elitu. Nahradit by ho mohl kouč smluvně vázaný v ostravském Baníku. Další novinky ze Slezska? Zájem z FORTUNA:LIGY je o polského univerzála či mladého reprezentanta do 20 let.