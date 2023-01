Vyškov myslí na postup. Své hvězdy neprodá, dorazí další dva Afričani

Tuzemské prvoligové fotbalové kluby mají v merku tři zdatné Afričany z kádru MFK Vyškov, kteří na podzim nasázeli dohromady patnáct gólů. Minimálně vždy jeden z nich zaujal (nejen) Baník, Slovácko či Brno. Bienvenue Kanakimana (9 branek, 23 let), Alexis Alégué Elandi (3, 26) a Adama Fofana (3, 21) však nejsou nyní na prodej. „Dostali jsme nějakou nabídku, ale kluky určitě udržíme minimálně do léta. Pokud bude zájem trvat, chtěli bychom je pak prodat,“ uvedl pro iSport.cz jednatel klubu Martin Chalupecký.

Už během podzimu měl ostravský Baník v plánu přetáhnout z Vyškova rychlonožku Kanakimanu, reprezentanta Burundi. Ani více než dvoumilionová nabídka ale Kamerunce Kingsleye Pungonga, majitele jihomoravského celku, nepřesvědčila. Stejně neoblomný je i v zimní pauze, neboť hodlá na jaře útočit na historický postup do nejvyšší soutěže.

A k tomu potřebuje kvalitu. Tu přináší nejlepší střelec Kanakimana, vysoký univerzál Fofana z Pobřeží Slonoviny (zatím patří dánskému Vejle) a hodně v první půlce sezony zaujal rovněž kamerunský záložník Alexis Elandi. Ten má na svém kontě sedm startů ve francouzské Ligue 1 a jeden vstřelený gól do sítě Nice.

Všichni tři by se šikli zejména moravským týmům z druhé poloviny tabulky FORTUNA:LIGY. Jenže mají smůlu. Vyškov nemíní oslabovat a zkazit si nejlepší sezonu v dějinách malého klubu. Kádr v zimě naopak ještě posílí, dorazí další dva cizinci z Afriky. „Asi je vyměníme za jiné dva, co tady máme,“ potvrdil Chalupecký.

Je jasné, že nepůjde o nikoho z elitního tria. Na soupisce dosud figurovali ještě Lual, Dweh, Williams a Dao. „Měli by přijít hráči s větší kvalitou. Jedním z nich je velký, silný útočník a druhým levý bek, což je pozice, která nás trošku pálila. Ten hráč už u nás byl na testech před koncem podzimu a vypadal velmi dobře,“ upřesnil jednatel MFK, který se drží na druhém místě jen se dvoubodovou ztrátou na lídra z Příbrami.

Tohle postavení by Vyškov rád udržel, případně vylepšil. „Chceme se umístit do třetího místa a vyzkoušet si baráž. Pokud by se podařilo postoupit, určitě bychom to chtěli v první lize zkusit. Máme nějaké možnosti. Nemohli bychom hrát v Drnovicích, takže se bavíme o „hostování“ jinde. Buď na půl sezony anebo na celou. Jinak bychom to udělat nemohli,“ podotkl.

U týmu zůstává také trenér Jan Trousil, jehož reputace roste podobně jako výkonnost jeho afrických svěřenců. „Jeho čas přijde, v první lize bude. Nejradši bych byl, kdyby to bylo s Vyškovem. Žádnou oficiální nabídku jsme na něj nedostali,“ sdělil Chalupecký.