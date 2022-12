Rostl pod ním Schick či Kadlec, popsal naděje v Česku: Zlom přichází v 17

V prestižním mezinárodním souboji pražské Slavie na hřišti AC Turín (0:1) v létě 1974 byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Kariéru Oldřicha Hlavničky ale záhy stoplo vážné zranění kotníku. K fotbalu se přesto oklikou vrátil. Už v pozici individuálního kouče a skauta. Víkend co víkend křižuje republiku a hledá nejzajímavější mladé hráče. „Zlom nastává v sedmnácti letech,“ zdůrazňuje.

Jak dlouho se vyhledávání talentů a jejich individuálním tréninkům věnujete?

(krátce se zamyslí) „U pana Pasky budu v únoru příštího roku už osmnáct let. Začali jsme tak, že mě oslovil, v té době jsem byl nějakou dobu mimo fotbal. Ale chyběl mi. Náhodou jsme se potkali a on mi nabídl, zda bych se nechtěl zúčastnit některých individuálních tréninků. Řekl mi doslova: Hele, důchodče, nechceš dělat chvíli pro mě? Měl bys na starost mladý kluky, do balonu kopnout ještě umíš… Zaujalo mě to, první měsíc jsme dali na zkoušku, jednou dvakrát v týdnu. Hrozně mě to chytlo, začali se nabalovat i kluci z první ligy. Pracovali jsme na zlepšení po technické stránce, žádné běhání a fyzička v tom nebyla, vyloženě jen balon.“

Práce s mladými hráči je specifická, ne každý na ni má trpělivost. Neměl jste z toho obavy?

„Měl jsem jednu velkou výhodu. Když jsem v roce 1995 začal dělat pro Slavii, měl jsem na starost stravování A týmu. Tehdejší trenér pan Cipro mě oslovil, jestli bych si nechtěl udělat trenérskou licenci. Šel jsem tedy na školu. Původně jsem myslel, že si udělám jenom trojku, pak jsem zvládl i dvojku a nakonec skončil u profi licence. Tu mám platnou doteď. Začalo mě to tak bavit, že jsem později začal trénovat i ve Viktorce Žižkov u žáčků. Postupně se to posouvalo přes dorost až do B-týmu. Když se mi pak otevřela tahle nabídka, bylo to pro mě přirozené.“

Osmnáct let je dlouhá doba. Jak se za tu dobu mladí změnili? Nejen povahově, ale třeba i všestrannou sportovní výbavou?

„Když jsem začínal, kluci měli ve školách ještě tělesnou výchovu na nějaké úrovni. Chodili přirozeně připravení. Teď je to o tom, že mají daleko větší dril