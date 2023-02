Rada v Dukle: Psycholog pro hráče? Toho v Jihlavě bych vytlačil do škarpy

Byla to letní událost, která zastínila některé rošády v nejvyšší soutěži. Patriot Dukly Petr Rada se vrátil na Julisku, aby jí pomohl zpátky do první ligy. Jenže slavný klub i uznávaný kouč narazili. Podzim se vůbec nevydařil a vysvobozením mohlo být angažmá ve Zlíně. Dukla vsadila na setrvání zkušeného stratéga. Průvan v kabině se nekonal. Na co bude stačit koncepčně nastavená linka? „I kdyby bylo jedno procento šance na postup, tak po ní musíme jít,“ burcuje Petr Rada svůj tým.

Povídáme si na Julisce, ale touto dobou jste mohl být zpátky v první lize jako trenér Zlína. Přesunu jste se nebránil. Jenže majitel Dukly vás nepustil, jste s tím srovnaný?

„Nabídka od Zdeňka Grygery a pana Červenky mě potěšila, je to nejvyšší soutěž, takže to je jasný, ale my jsme měli dohodu se šéfem Dukly panem Pauknerem na roční spolupráci. I když naše pozice není dobrá, pan Paukner mi řekl, že má rád, když se věci dodělají do konce, s čímž souhlasím. Takže jednal se Zlínem a řekl, že mě neuvolní. Máme tady rozdělanou práci a už jsem opravdu těch štací, kam jsem pořád dojížděl, prošel hodně, takže to takhle dopadlo. Zlínu jsem poděkoval a tím to teď končí. Sice jsme si řekli, že se třeba někdy v budoucnu můžeme zase potkat, ale znáte to, už nejsem nejmladší a blížím se nějakému limitu.“ (smích)

Sám jste ale říkal, že byste do Zlína šel rád. Nebylo to zapříčiněno i rozladěním z podzimu, který se v Dukle nepovedl?

„To rozhodně ne, já z boje nikdy neutíkám. Možná zarytí fandové, kteří chodí na Duklu celý život, by si pomysleli, že by bylo lepší, abych odešel, když se nám nedaří, ale já si myslím, že by nějaký útěk ani nebyl fér. Kdyby určil majitel a klub, že to nejde, tak bych odešel bez problémů, nedržel bych se tu zuby nehty, jde mi o dobro Dukly.“

Od začátku sezony se nedaří, nedáváte góly, jste na spodu tabulky, ale po prvních kolech vás neopouštěl postupový optimismus. Dnes jsme před startem jara a Dukla se nachází bod od sestupu. Jaké jsou ambice nyní?

„Vždycky jsem chtěl vyhrávat. Moje představy byly určitě jiné, to je pravda. Několikrát jsme ošklivě narazili, ať už to byly zápasy s Karvinou nebo Prostějovem. Výsledky byly na podzim tristní a neodpovídaly kvalitě týmu a důstojnosti Dukly. Nestrkám hlavu do písku, částečně to jde i za mnou. Vždycky budu stát za svými hráči, když uvidím, že jezdí po zadku a makají. Někdy jsem měl na podzim pocit, že to hráči zabalili, když začali prohrávat. Nebyli hlavou nastavení, aby zápas zremizovali nebo otočili.“

Druhá liga bez Zbrojovky nebo Hradce nemá hlavního favorita, takže co je nynější cíl?

„Upřímně řeknu, že jsem druhou ligu neznal. Je to pro mě novum. Druhá liga je běhavá a soubojová, logicky je tady méně kvality a řekl bych, že se v tom plácáme, byť máme zkušené a dobré hráče. Bod od sestupu je momentálně realita, ale tabulka je tak vyrovnaná, že vám stačí tři, čtyři výhry za sebou a jste pátí.“

Tak se zeptám natvrdo. Pořád věříte v postup?

„Nikdy se nevzdat. Vštěpuju hráčům do hlav, že jestli to zabalí, tak je to špatně. I kdyby bylo jedno procento šance, tak po ní musíte jít. Někdy se fotbalově nedaří, dobře, ale tak to nahradíte bojovností. Jestli někdo z hráčů, je nastavený tak, že