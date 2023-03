Bořil nestíhal Daňka a střídal. Trenér: Za výkon si zasloužíme vynadat

Tři třicátníci v sestavě, jako čtvrtý se pak do zápasu vložil ještě Lukáš Masopust, všechno málo platné. Rezerva Sparty s téměř o tři a půl roku mladší základní jedenáctkou zaslouženě vyhrála nad slávisty 2:0. Oba góly obstaral Kryštof Daněk, a to mohl ještě další dva dát. Na dně tabulky druhé ligy tak zůstávají „sešívaní“, zatímco Letenští vyskočili na třinácté místo.

Nebýt zákroků Aleše Mandouse, mohl být druholigový hit – derby béček Sparty a Slavie – vyřešený pomalu už před přestávkovým čajem. „Rudým“ se každopádně podařilo vrátit „sešívaným“ xaverovskou porážku z podzimu 2:4.

„Sparta vyhrála jednoznačně zaslouženě. Nám od začátku chyběla dynamika hry, nebyli jsme to my, nevytvářeli jsme si šance, nekombinovali jsme, neovládli jsme utkání,“ hodnotil přísně výkon svého týmu kouč Marek Jarolím.

„Já si nemyslím, že to byl až tak jednoznačný zápas,“ oponoval mu jeho soupeř Petr Janoušek. „Nicméně kluci opravdu zvládli přesně to, co jsme po nich chtěli. Soupeři přijeli šikovní hráči, zkušení. Ale my chceme jít cestou mladých, takhle jsem to konzultoval i s trenérem áčka Brianem Priskem, jsem rád, že to kluci potvrdili,“ dodal Janoušek.

Hosté povolali do sestavy z áčka zástup zkušených. Kromě zmíněného Mandouse v bráně ještě Tarase Kačarabu, Jana Bořila, Ibrahima Traorého a Ewertona, z mladších Davida Pecha a Ondřeje Kričfalušiho. Zejména Ewerton a Bořil ale zůstali daleko za očekáváním.

Druhý jmenovaný především nezabránil prvnímu inkasovanému gólu. Po nenápadné akci a přihrávce Martina Minčeva mu za záda zaběhl Kryštof Daněk a zblízka prostřelil Mandouse.

Už dvakrát předtím přitom Daněk Bořila svým únikem varoval, při jedné ze šancí ale brilantně zasáhl slávistický brankář.

„To, že se k nám připojili tito hráči, bylo celkem jednoduché. Známe je, víme o jejich silných pozicích. Cílili jsme na to, abychom měli chuť do hry, energii ve hře, nespoléhali na automatismy, ty tam logicky ani být nemohly. Vážím si toho, že kluci chtěli přijít a bojovat za béčko, pomoct ve druhé lize mladému týmu, šli s kůží na trh. Nepovedlo se, teď na to sedneme a budeme hledat vhodný mix,“ popisoval Jarolím plány na příští zápasy. „Za ten výkon jsme si zasloužili prostě akorát vynadat, nechytili jsme ten zápas a pak se to nabalovalo,“ mrzelo ho.

Kapitán červenobílého áčka Bořil, jenž se do soutěžních zápasů vrátil po téměř šestnácti měsících od komplikovaného zranění kolena, utkání nedohrál. Kouč Marek Jarolím ho i pod hrozbou vyloučení stáhl po hodině hry. Žlutou totiž dostal – společně s Adamem Karabcem – za strkanici, do které se zuřivě zapojil a byl jedním z jejích hlavních aktérů.

„Střídání přišlo z několika důvodů, tohle byl jeden z nich, měl žlutou, popichovali se tam, provokovali… A chtěli jsme to změnit i typologicky, dali jsme tam Lukáše Masopusta, pasoval nám do toho, abychom byli ofenzivnější,“ popsal Jarolím změnu v sestavě.

Ovšem jen co se Masopust zapojil do hry, nevybíravě a možná až na hranici vyloučení sestřelil zezadu Lukáše Váňu. Zcela bez balonu, přesto nedostal ani žlutou. A z další akce přišlo rozhodnutí, zase to dohrál Daněk, jenž zblízka dorazil balon za Mandouse.

Slavia byla v podstatě bez šance, ta jediná se objevila až na samotném konci po střele z přímého kopu, Štěpán Beran ale otřel míč jen o tyč.