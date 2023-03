Daněk v derby béček srazil Slavii, pak se strkal s Bořilem: Zbytečně vyjel

Spravil jste si v derby béček fotbalovou náladu?

„Samozřejmě, poslední dobou jsem toho moc neodehrál. Proto jsme rád za možnost, že jsem mohl nastoupit za béčko. Potvrdil jsem si, že se cítím dobře. Věřím, že přijde i šance v áčku.“

Dal jste obě branky svého týmu, řadu velkých šancí jste ale ještě za stavu 0:0 zahodil. Co vám v tu chvíli běželo hlavou?

„Já jsem těch gólů mohl dát klidně pět, mrzelo mě to hodně. Ale v zápase na to nesmíte moc myslet. Je třeba to hodit za hlavu. Jsem rád, že mi to tam pak spadlo a máme všechny body.“

Jaké pro vás byly souboje se zkušeným Janem Bořilem?

„Byly to náročné duely. Snažil jsem se držet od něj, abych si mohl brát balony a chodit jedna na jedna, což se mi dařilo. Jsem se svým výkonem spokojený.“

Jak jste se na soupeře, který se vrací po dlouhé absenci, chystal?

„Ono bylo celkově hodně otazníků, v jaké sestavě soupeř nastoupí. Ale já zhruba očekával, že na Bořila budu hrát. Nějak víc jsem to ale neřešil. Nastoupil jsem proti němu poprvé a jsem rád, že se mi to povedlo zvládnout.“

Rozplizlá Slavia? Trpišovský má bianko šek. A Sparta cítí titulovou krev Video se připravuje ...

Ve druhém poločase jste se s kapitánem slávistického áčka dostal do strkanice. Co se tam stalo?

„Myslím, že tam byl faul. Bořil bral balon do ruky, já do toho píchnul, a on po mě zbytečně vyjel. Já už ho radši neposlouchal, otočil se a šel zpátky.“

Pomohlo vám, že jste v útočném trojzubci nastoupil s Adamem Karabcem a Martinem Minčevem, které dokonale znáte ze společného působení ve sparťanském áčku?

„Určitě je lepší, když se znáte se spoluhráči z tréninku. Potvrdili jsme to. Děkuju Minčimu za krásnou nahrávku na první gól, ale určitě to nebylo jenom o nás třech. Obdivuju výkon všech kluků, byla tam velká energie. Zvládli jsme to společně.“

Po přechodu na herní schéma 3-4-3 se mluvilo o tom, že se trochu vytratila vaše oblíbená pozice. Teď si zvykáte na pravé straně útočné linie. Cítíte se tam postupem času komfortněji?

„Máte pravdu, že je to rozestavení, kde těch pozic pro mě není tolik. Dřív jsem střídat střed zálohy, kraj zálohy, teď se asi nejlépe cítím právě nahoře vpravo. Doufám, že tam budu podávat dobré výkony a vrátím se do formy a vytížení, jaké jsem měl na podzim.“