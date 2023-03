Kouč sparťanského béčka: Chceme jít cestou mladých, je to naše filozofie

Na úvod vaší štace u sparťanského béčka jste hned uspěli v derby, navíc velmi přesvědčivě. Mohl být start do jara vůbec lepší?

„Nemyslím si, že to byl jednoznačný zápas. Prvních dvacet minut se hrálo nahoru dolů. Kluci zvládli to, co jsme po nich chtěli. Vycházeli ze středního bloku, postupně jsme začali soupeře přehrávat. Slavia přijela se zkušenými a šikovnými hráči, my chceme jít cestou mladých. Je to naše jasná filozofie. V utkání se projevilo, jak jsme byli připravení. Mladí kluci to potvrdili.“

Neměl jste trochu obavu, když jste viděl sestavu soupeře? Byli v ní i zkušení hráči. Bořil, Traoré, Kačaraba, Ewerton, dostřídával Masopust…

„My jdeme do každého utkání s tím, že chceme vyhrát. Je to o tom, že soupeř měl možná zkušenější hráče, ale na naší straně byla dravost. Kluci naplnili naše očekávání, byl to jeden z cílů. Zvládli jsme to velmi dobře.“

Výrazně vám pomohli i mladíci z áčka. Kryštof Daněk vstřelil oba góly, výrazní byli i Adam Karabec s Martinem Minčevem. Jak bude propojení s hráči prvního týmu probíhat v dalším průběhu jara?

„Je to otázka vzájemné spolupráce s trenérem. Tahle trojka kluků s námi byla i na Premier Cupu. Je to plně v kompetenci trenéra Briana Priskeho. Pokud budou potřebovat minutáž, tak já je vždycky v sestavě rád uvidím a myslím si, že hlavní trenér s tím nebude mít problém. Pokud nebudou k dispozici, tak máme dost široký kádr na to, abychom podali podobné výkony, možná s mladšími a méně zkušenějšími, ale stejně dravými a připravenými hráči.“

Pro zranění musel ve druhém poločase střídat mladý stoper Adam Ševínský. Jak to s ním vypadá?

„Ševínský je aktuálně v péči lékařů, měl svalovou bolest, ale blíže to zatím nedokážu určit.“

Jak jste si osobně užil duel na hlavním stadionu? V ochozech bylo přes dva tisíce diváků.

„Za utkání na Letné jsme hrozně rádi, derby to dodalo koření. Moc děkujeme za velkou návštěvu a podporu. Co se týče hráčů do dalšího utkání, je to o té vzájemné spolupráci. Pokud kluci nebudou vytížení a budou se potřebovat rozehrát, rádi je tu uvítáme. Na druhou stranu máme i tak dost široký kádr na to, abychom hráli s mladšími a dravými hráči a podali stejný výkon.“