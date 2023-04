Karviná šplhá tabulkou. Účel světí prostředky, pochvaluje si kouč

Z pěti jarních zápasů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vydolovali 13 bodů. Fotbalisté MFK Karviná se po kolísavém podzimu probili na špici druhé nejvyšší soutěže. „Je fajn, že začínáme šplhat na příčky, kde bychom chtěli být,“ pochvaloval si trenér Tomáš Hejdušek po vítězství nad Vyškovem (2:0). „Možná to místy není nejlíbivější fotbal, ale účel světí prostředky. Góly doma nedostáváme, věříme, že tahle cesta je správná a jsme za to odměněni.“

Karvinští vlétli do jarní části výborně. Doma porazili Příbram (1:0), Olomouc B (1:0) a Vyškov (2:0). V Jihlavě uhráli remízu (2:2), tři body sebrali v Táborsku (3:2). Manko na první Příbram snížili na dva body a jsou plus tři body před třetí Líšní.

„Vyškov byl jednoznačně nejlepší soupeř, co tady byl,“ říkal po víkendové bitvě trenér Hejdušek. „Vítězství si ceníme strašně moc. Jsme rádi, že jsme udrželi domácí neprůstřelnost, byť soupeř měl dvě tři velké šance.“

Zlepšená defenziva a čistá konta. To je proti podzimu největší posun Karviné. „Po podzimu jsme byli pátí, pak čtvrtí, teď druzí, jdeme postupně nahoru,“ těší trenéra. „Máme devět kol do konce a máme to ve svých rukách. Jestli budeme pořád hrát takhle organizovaně, tak budu tým chválit. Góly doma nedostáváme, věříme, že tahle cesta je správná. A jsme za to odměněni.“

Ne, že by soupeři šance neměli. Karvinským se je, oproti podzimu, daří odvracet. I se štěstím. „O poločase jsme dostali fén od trenéra, to nás nakoplo,“ přiznal karvinský Sebastian Boháč, autor gólu na 1:0. „Vyškov rychle otáčel hru, skoro jsme nezvládali dýchat. Dá se říct, že to bylo o první brance a soupeř se naštěstí netrefil dvakrát do prázdné...“

„Podstatné bylo, že jsme góly nedostali,“ oddechl si Tomáš Hejdušek. „S pokorou si ale musíme naši hru vyříkat, ukázat si video a neopakovat chyby. Myšlenkami jsme už na Spartě.“

Karviná na špici soutěže? „Pohled na tabulku je krásný,“ neskrýval bosenský záložník Amar Memič, který si proti Vyškovu připsal třetí gól sezony. „Věřím a doufám, že budeme první i na konci sezóny - je to náš cíl. Ale bude to ještě boj.“