„Africa team“ nebo „Bílý balet“? Vyškov slaví baráž. A straší Karvinou

Vyškov je na tuzemské poměry unikátní projekt kamerunského majitele Kingsleyho Pungonga, žijícího v USA. Právě odtud dorazili na jih Moravy dva střelci klíčové bitvy proti FC Vysočina – křídlo Bienvenue Kanakimana (14. gól v ročníku) a stoper Musa Ramathan, jenž do zimy působil v béčku Cincinnati. „Beny“ má pět startů za reprezentaci Burundi, jeho parťák jeden za Ugandu.

Vyškov měl v základu pět borců tmavé pleti, další dva na lavičce. Čechů se do elitní jedenáctky dostalo šest. Pozoruhodný mix zatím funguje, byť první poločas byl slabý. „Na hráčích trošku ležela tíha zodpovědnosti ten zápas zvládnout,“ všímal si Kameník.

Dvě přesné hlavičky v nástupu do druhé půle však domácí spasily. A když jim bylo zle, vytasil gólman Antonín Kinský perfektní zákrok proti sólu Křehlíka.

Necelá tisícovka fanoušků jásala. „Bílý balet,“ povzbuzoval kotel hráče v bílém a populární Kanakimana po trefě na 2:1 euforicky máchal pažemi, aby publikum ještě víc vyburcoval. Takže „Bílý balet“ nebo „Africa team“? Vyberte si. Na Vyškov se můžete dívat z mnoha pohledů. „Cením si toho, jak se hráči zvedli. Není to jednoduché a my jsme to dokázali,“ ulevil si vítězný kouč po triumfu nad svými bývalými svěřenci.

Průnik do baráže byl ambicí klubu, primárně jeho ambiciózního bosse. Ten v sobě živí vizi o usazení v nejvyšší soutěži, zápasech se Spartou, se Slavií. Není to vůbec daleko. Kdo si pamatuje, jak Vyškov v závěru podzimu přehrál v MOL Cupu prvoligový Zlín, vidí jeho šance i proti jednomu z nejhorších celků FORTUNA:LIGY.

Tehdy to řídil od lavičky Jan Trousil, ovšem po jarním výsledkovém trápení ho Pungong ve finiši ročníku na dálku odvolal. Nyní to vypadá jako prozíravý krok. Pod Kameníkovým vedením Vyškov vyhrál čtyři z pěti utkání. Jen s Příbramí doma smolně remizoval, když ztratil náskok 2:0. Úspěšnou misi ve F:NL dokončí o víkendu v Chrudimi. „Nový trenér zlepšil všechno,“ sdělil Musa Ramathan. „Je skvělé, že s námi komunikuje, hlavně anglicky. Netrénujeme tolik jako dřív, ale velmi tvrdě. I video rozbory jsou velmi dobré. Nemůžu na něj říct špatné slovo,“ dodal mladý Uganďan.

Tohle nemá být strop. Postupu se v klubu nikdo nezříká, naopak. Vyškov už si hledá azyl, podle zdrojů iSport.cz je předběžně domluvený ve Znojmě s tím, že zkusí do roka zrekonstruovat stánek v Drnovicích anebo ten vyškovský, aby splňoval kritéria.

Obojí zabere čas, sebere peníze. Jenže byznysmen z Kamerunu ví, co chce. A zjevně na to má. Pokud to neklapne letos, mělo by za rok. „Splnili jsme první cíl, za kterým jsme všichni šli. Uvidíme, co bude dál. Zatím nevíme, s kým budeme hrát a co nás čeká. Určitě to bude jiné než ve druhé lize,“ mínil obránce Musa.

Trenér, který si bez pečlivé přípravy u videa neumí představit svou práci, zopakoval svá oblíbená slova, že dohlédne pouze na příští duel. Tedy do Chrudimi. „Jedeme tam vyhrát, nebudeme s ničím kalkulovat. Neexistuje! Nikdy se to nevyplácí,“ líčil Kameník. „Na tabulku se podívám až po třicátém kole,“ tvrdil.

Bude to příjemný pohled. Vyškov skončí nejhůř třetí.