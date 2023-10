Rada: Možná jsem troufalej, ale Dukla patří do ligy. Šlágr na Letné ho potěšil

Cítil jste obavy po středečním vyřazení Slovácka z poháru, aby se tým mentálně příliš neuspokojil?

„Upozorňoval jsem hráče, že proti olomouckému béčku to bude těžší zápas než v Hradišti. Proti přednímu prvoligovému celku nepotřebujete motivovat, na stadionu jsou čtyři tisíce lidí, a kdybychom tam vypadli, nikdo nám to nebude vyčítat. Postupem jsme si nasadili laťku vysoko, protože pak přijedete sem a každý počítá s výhrou. Pamatuji si však loňský vzájemný zápas na Hané, když jsme hráli v deseti a se štěstím odváželi bod. Tady ti mladí kluci jsou běhaví, důrazní a vyhrává se proti nim těžko. Byť jsou v áčku nějaké absence, a třeba Kramář nemohl hrát za béčko, nebudou se odtud vozit body. O to víc si cením, že jsme to zvládli.“

Po sedmigólové pohárové přestřelce stačil tentokrát pouze jeden gól na výhru. Za který výsledek jste radši?

„Teď jsme neměli kromě Slovácka moc dobrou sérii, nestříleli jsme góly. Pohár nás nakopl. Cením si však, že výsledek 1:0 dokážeme uhrát. My jsme totiž spoustu zápasů vedli 3:0 (loni venku proti Varnsdorfu a Vlašimi, letos doma s Varnsdorfem), bylo to rozhodnuté, mělo to skončit třeba 5:0, ale já měl třikrát mrtvici. Klepali jsme se do poslední minuty, abychom vůbec vyhráli... Proto mě hlavně těší, že jsme udrželi nulu vzadu.“

Čemu přisuzujete, že se vám na Moravě daří? Shoda náhod, nebo oblíbené prostředí?

„My se chceme prezentovat kombinačním fotbalem, nehrajeme žádnou práskanou, což v posledních dvou zápasech šlo dobře vidět. Jak Slovácko, tak Olomouc vyznává podobný styl hry, proto nám to vyhovuje. Tady na Andrově stadionu jsem si něco prožil a rád se pokaždé vracím. Pozdravil jsem se s Petrem Uličným, akorát mě mrzí, že jsem nemohl kontaktovat trenéra Brücknera. Chtěl bych ho touhle cestou pozdravit a popřát mu jen to nejlepší.“

Dukla je druhá o bod za Vyškovem, jeví se postup do ligy jako jasným cílem?

„Možná někdo řekne, že jsem troufalej, ale my jsme vyhlásili, že chceme postoupit, takže ty myšlenky jsou zcela správné a legitimní. Ať si každý myslí, co chce, Dukla je třetí nejúspěšnější klub poválečné historie. Tradice velí, že bychom měli být v lize. Já jsem celou kariéru prožil v Dukle, teď jsem se na stará kolena vrátil, proto moje vnitřní pocity jsou vrátit ji zpátky tam, kam patří.“

Loni jste měli po jedenácti kolech o devět bodů méně. Kde vidíte největší posun?

„Hráči si na mě víc zvykli, na začátku jsem v tom sám plaval. Druhou ligu jsem moc neznal, měl jsem tam sice syna, ale nikdy jsem ji netrénoval. Ne že bych tu soutěž podceňoval, ale hráče jsem potřeboval především přesvědčit, aby jejich motivace byla hrát ligu. Na tu chodí lidi. Na druhou ligu chodí tři sta, maximálně tisíc lidí. Kdežto v první lize se dneska návštěvy možná dvojnásobně zvedly, stadiony jsou zaplněné – a přesně tohle je musí hnát dopředu. Já tu nejsem ten, kdo je bude dlouho přemlouvat, oni musí chtít sami. Někdy něco nevyjde, ale každý by měl mít nějaké cíle, a pokud je hráč spokojený ve druhé lize, tak je to špatné. Některé hráče jsme museli vyměnit, změnili jsme filozofii a nastavili to tak, že majitel chce postoupit. Dává do toho velké peníze. Já to měl jako hráč založené na tom, že jsem chtěl vždycky zvítězit do poslední minuty. Chtěl jsem hrát ligu, být v reprezentaci, dostat se ven. To by měl mít v sobě každý.“

Na soupisce už není žádný cizinec, chtěli jste kabinu postavit na českém jádru?

„Ne, ne, tak to není, chtěl bych hlavně říct, že mně cizinci vůbec nevadí. Já je mám rád, ať mi nikdo nedává jinou nálepku. Loni jsme tu měli tři, ale některým v létě skončila smlouva a některé se majitel rozhodl prodat. Pokud by přišla zajímavá nabídka na zahraničního hráče, nebráním se tomu, ale musí se učit řeč, jinak bude mít u mě problémy. Já to mám nastavené jasně. Když jsem hrál v Německu, tak mi říkali, ať radši mluvím blbě, ale ať mluvím jejich jazykem. Proto říkám: cizinci ano, ale jsou u nás, vydělávají tady peníze, tak musí umět česky.“

Mimochodem, před týdnem jste u nás na iSport.cz kritizoval úroveň pražského derby. Líbil se vám zápas Sparta-Plzeň víc?

„Neviděl jsem to celé, ale líbilo se mi to. Myslím, že už to bylo o fotbale. Plný stadion tomu dodává náboj. Na Spartě, na Slavii, v Hradci, naposledy i v Olomouci bylo deset tisíc lidí. Vím, že tady byly tisíce lidí z Ostravy, ale když hrajete, nevěnujete pozornost tomu, jestli je hukot ze strany domácích fanoušků nebo hostujících. Když jsem viděl ty záběry... Bílá trika za bránou na Andrově stadionu? Nádhera! Spartu zachránil hrdina Vitík, ale hrál se fotbal. Chci věřit tomu, že derby Slavia-Sparta bylo výjimkou. Fotbal šel celkově nahoru, hrají se dobré zápasy, pak přišla taková kaňka. Snad jediná, protože by to byla škoda pro diváky, pro novináře, pro všechny.“