Klusáčka trápí prohry, covid v kabině i hodně zraněných: Pořád je to vážné

Hra drhne od startu ročníku, body však začaly pravidelně naskakovat. Brno se pod vedením Luďka Klusáčka rychle docvaklo na špici druholigové tabulky, aktuálně stále drží třetí místo. Jenže… V týmu řádí nemoc a tři prohry v řadě opět dostaly kouče pod tlak.

Co to ve vašem týmu řádí za nákazu?

„Před zápasem s Vyškovem nám vlítl do kabiny nějaký bacil, pravděpodobně covid. Řadu hráčů to poznamenalo. Někteří lehli úplně, jiní nastoupili s příznaky. Samozřejmě to pak na hřišti nebylo ono. Běží to průběžně dál. Když vám chybí šest až osm hráčů, z toho řada ze základní sestavy, musí to být znát. Minimálně ve druhé lize, kde nejsou kádry tak široké, by to poznamenalo každého.“

Takže to ani před pátečním duelem s Příbramí není optimální?

„Určitě ne. Navíc jsou někteří zranění. I když se to každým dnem pomalinku lepší, sestavu dáváme hodně těžko dohromady. Pořád je to docela vážné. Nicméně chceme se s tím poprat. Aspoň se můžou ukázat další hráči. Dezinfikovali jsme kabinu, snažili jsme se o prevenci. Ale už tomu šíření nešlo úplně zabránit. Přesto chceme v pátek jednoznačně vyhrát. Je to povinnost.“

Je mezi marody i vážnější případ?

„Jeden má zápal plic. Žádali jsme o odložení poháru v Opavě, ale druhá strana na to nepřistoupila.“

V tomto těžkém období jste prohráli všechny tři zápasy. Štve vás to hodně?

„Mrzí mě to. Přišlo to po sérii pěti vítězných utkání. Když jsme na to chtěli navázat s Vyškovem, přímým konkurentem v boji o postup, přišla do toho zranění a nemoci. Třeba Řezníček se dával dohromady po zranění. Už v létě přitom proběhla v kádru velká obměna, postupně si to sedalo.“

Nečekal jste, že bude Zbrojovka dneska herně dál?

„Člověk samozřejmě věří, že to bude lepší, ale realita je taková. Když se začala sestava konečně stabilizovat, vstoupily do toho jiné faktory. Všechno je zase jinak.“

Jak jste spokojený s přínosem nového útočníka Denise Alijagiče?

„Ukazuje své střelecké předpoklady. Ještě samozřejmě dohání herní manko. Teď už je ve stavu, kdy je schopný odehrát celý zápas. Myslím, že nám pomůže.“

Co jiná posila Kamso Mara a Ondřej Pachlopník, který se vrací po dalším vleklém zranění?

„I on měl herní pauzu, která ho poznamenala trošku víc. Ale určitě má velké kvality. Co se týká Pachlopníka, ten je zase ve stavu nemocných. Ale po dlouhém zranění se jeho návrat na hřiště blíží. Je nás opravdu málo. Teď nám ještě odjedou hráči na reprezentační srazy. Budeme se muset spojit s béčkem. Jinak by to byl spíš individuální trénink.“ (hořce se pousměje)

