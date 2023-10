Řezníček: Jsme ze**aní. Nemáme tým na první místo, neposouváme se

Po téměř dvou měsících jste vstřelil gól, ale asi z toho nemáte radost, že?

„Je to k ničemu. Měli bychom se zamyslet nad tím, co hrajeme. Když soupeř vede 3:0, tak poleví. Musíme si říct, že tohle je málo a je šílené, co předvádíme. Víc k tomu asi nemám.“

Snížení vám dalo aspoň naději?

„Samozřejmě jsem věřil. Viktorku jsme zmáčkli, ale pak zase klasika. Balon do vápna a z toho dostaneme gól. To je šílené, co tam děláme. Trestuhodné. Takhle se nedá hrát.“

Pak jste přidal ještě druhý gól…

„To už bylo hodně pozdě. Vůbec bych ho nezmiňoval. To bylo o ničem.“

Je z toho čtvrtá druholigová prohra v řadě, co je třeba změnit?

„Mě toho napadá. Může se to zlomit jen na hřišti, ale co předvádíme čtrnáct kol, je hodně málo. Na některé týmy to prostě nestačí.“

V čem vidíte hlavní problém?

„Děláme chyby vzadu, nehrajeme s balonem. Všichni jsou zes***í. To je šílené. Nehrajeme prostě vůbec fotbal. Chybí Texlik (Jiří Texl), který by si to vzal, dal nějakou kolmici, něco vymyslel. Máme mladé mužstvo, ale to nás neomlouvá za to, co předvádíme.“

Jste tým, který vyhlásil před sezonou ambice na návrat do ligy. Měli byste dominovat, ale to se neděje, že?

„Ambice asi jiné nebyly, ale musíme si říct, že s takovými výkony na to absolutně nemáme. Je potřeba se podívat do zrcadla. Ten tým není na to, abychom hráli první flek s nějakým náskokem.“

Bude těžké se zvednout?

„Musí začít každý u sebe. Nezmění se to mávnutím kouzelného proutku. Hrajeme furt stejně. Na některé týmy to stačí, na jiné ne. Hra je monotónní, jedeme furt stejně a za mě se nikam neposouváme.“