Úleva. Můžeme hrát líp, řekl nový kouč Brna po derby. Hosté z Líšně: Kruté!

Ulevilo se vám po sérii neúspěchů, u nichž jste byl jako asistent Luďka Klusáčka?

„Ulevilo se nám všem. Prožívali jsme v klubu těžké období. Vítězství se nerodilo úplně lehce. Musím ocenit hru Líšně, která byla zdatným protivníkem. Výsledek 3:0 je pro ně krutý, hráli dobrý zápas. Výborně v bloku. My jsme do utkání vstoupili možná s nadšením, ale vlažně. Strašně dlouho nám trvalo, než jsme otočili hru. Až postupem času jsme se zlepšili v kombinaci a hodně nám pomohl první gól po krásné akci. Trpělivě jsme čekali na druhou branku, která rozhodla. Pomohli i střídající hráči. Jednou výhrou se ale nic nezmění. Musíme pokračovat dál.“

Dal jste ven emoce. Jste takový, že?

„Já zápasy prožívám. Jsem rád, když se na hřišti něco děje, jsou emoce. Byly pasáže, kdy to bylo z naší strany vlažné, možná nám trošku chyběla energie a někteří hráči toho měli plné brýle.“

V základu byl například záložník Ondřej Pachlopník, který se vrací po dalším vleklém zranění.

„Viděl jsem na něm obrovskou chuť, dlouho nehrál. Vsadili jsme na to, že je Brňák, zná prostředí a bude mít motivaci. Postupem času mu trošku došel dech, ani zezačátku nezachytil tempo. Ale měl tam výborné věci. Jen obrovská škoda pro něj, že to nedokázal dotáhnout. Na klucích jsem viděl obrovské odhodlání se s tím porvat. Pomohl nám Jirka Texl, který naskočil po dlouhé době. Byl pro nás důležitý v rozehrávce. Výborně zahrál mladý Honza Hamza uprostřed. Sice nenápadný, ale ty věci řešil správně.“

Co jste primárně chtěl po hráčích?

„Aby byli poctivější do defenzivy, okamžitě po ztrátě přepínali. Až na několik situací se nám to dařilo a vrátilo se nám to v podobě výsledku. Nebylo pro mě úplně jednoduché najednou přepnout do role hlavního trenéra. Cítím spoluúčast na předchozím období. V našem výkonu jsou obrovské rezervy. Můžeme hrát líp. Kabina je zdravá, kluci jsou dobře nastavení.“

Přesto výsledky nebyly…

„Už poněkolikáté se tady odvolával trenér. Já jsem jim říkal, že další, kterého odvolají, budu já. Jestli to bude za dvě kola anebo za delší dobu… Já ale jdu do toho s tím, že nemám co ztratit a snažím se pomoct. Beru to s čistou hlavou.“

Ohlasy z Líšně: Zku... víkend, řekl trenér

Milan Valachovič, trenér: „Cítím to jako zku… víkend. Hodně pečlivě jsme se připravovali. Myslel jsem, že jsme trošku odolnější. Ale projevilo se, že někteří hráči takové zápasy ještě nehráli. Pozitivum je, že z tohoto můžeme růst. Vlasák hrával před stovkou diváků v Hostouni, teď v takovém utkání, které bylo v televizi. To samé Vandas. V prvním poločase Vlasy skoro všechny balony vyhodil, přitom si na tréninku hodně dovolí. Navíc zahodil tutovku, mohl dát první gól a místo toho přestřelil. Nebyli jsme to my. Nedostali jsme se do hry. Byl na nás znát obrovský respekt. To nás mohlo stát lepší výsledek. Stokrát můžete omílat slovo Řezníček a stejně vám dá na 1:0. Zbrojovce letos i v minulé sezoně vykopává body Řezníček. To je ten faktor, který my nemáme. Čekal jsem víc od Matochy, ale taky ho atmosféra pohltila. Penalta na 2:0 mi přišla hodně přísná, bylo to rameno na rameno. Z výkonu nejsem až tak zklamaný. Ale mezi námi a Zbrojovkou je obrovský rozdíl ve zkušenosti. Přirovnáním mezi favoritem a mercedesem jsem asi řekl všechno.“

Michal Jeřábek, obránce: „Nepodali jsme špatný výkon. Za stavu 0:0 jsme měli tutovku. Kdybychom ji proměnili, vypadalo by to asi jinak. Druhý poločas byl od nás dobrý, otevřeli jsme to a hráli vabank. Polášek to mohl hlavičkou uklidit na 1:1. Porážka 0:3 je pro nás hodně krutá. Penalta? Možná jsem tam šel s trošku větší intenzitou. Nevím, musím se podívat na video. S Řezníčkem jsme do sebe docela šli, ale všechno bylo fair play. Je tvrdý, souboje s ním jsou nepříjemné. Jsou tam i urážky. Je vidět, že má velkou kvalitu. Podobně jako Wágner z Příbrami. Jsou to páni střelci, umí si ve vápně najít balon. Po zápase jsme si podali ruce a popřáli si, ať se daří. Zbrojovka je tady značka jedna, neměla by s námi hrát v jedné lize. Je úplně jinde než my. Vůbec se nemůžeme srovnávat.“