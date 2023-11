„Bílý balet“ v africkém rytmu. Vyškov nechce zastavit, přijdou i změny

Rozverné africké tanečky před kabinou, za jejími dveřmi Vysoký Jalovec, skandování „Bílý balet“ a dunící hit Freed From Desire od zpěvačky Galy. I to je Vyškov, interesantní fotbalová sestava s řadou kvalitních borců z „černého“ kontinentu.

V sobotu bylo co slavit. Zimní král má domov v ikonických Drnovicích. „Střetly se dva nejlepší celky druhé ligy, nasazení našeho týmu bylo super,“ tvrdil brankář Jan Stejskal. „Získali jsme důležité tři body. Dukla na nás byla velmi dobře připravena, měli jsme problémy ve středu pole. V závěrečné hektice nás podržel gólman,“ připojil trenér Jan Kameník.

V základu domácích byl z Čechů pouze on a v poli při zranění Šimona Falty jako jediný kapitán David Štěpánek. Právě ten vstřelil druhý gól. Jinak samí cizinci, jeden Slovák a zbytek Afričané. Vesměs reprezentanti svých zemí, žádná pátá jakost. Proto Vyškov vládne soutěži a míří za postupem.

„Hráči to odpracovali velmi dobře, kulisa fanoušků byla fantastická. Na konci propukly dost velké emoce. Užili jsme si to,“ líbilo se Kameníkovi. „Proti těm chlapcům nic nemám, ale trénovat bych je nechtěl,“ přiznal trenér soupeře Petr Rada. Nedovede si představit, jak by fungoval s hráči, s nimiž se nedomluví. Na komunikaci si zakládá. Angličtinou, ani francouzštinou nevládne.

V podzimní derniéře si připadal jako na lavičce národního mužstva. „Vlastně jsem hrál další mezistátní utkání,“ usmál se. „Jedenáct Čechů proti Africe. Prohrál jsem mezinárodní zápas, což mě mrzí. Vyškov je nahoře, asi je to dobrý. Ale nevím, jestli zrovna v tomto kraji není český hráč. Morava byla vždycky baštou výborných fotbalistů,“ loučil se s Drnovicemi, na nich hrává premiant F:NL pouze zápasy.

Doma je ve Vyškově, vzdáleném dva kilometry. „Bílý balet“, jak se týmu přezdívá, pracuje ve složitých podmínkách. Přesto je úspěšný. „Přál bych každému vidět, jak fungujeme, musel by uznat, že ty čtyři body náskoku a celková naše jízda je neskutečná. I na druholigové podmínky je to na hraně. Ale i tohle nás semklo,“ prohlásil Stejskal, jenž věří v postupové zakončení vytyčené mise. „Teď je to o detailech, zachování tohoto týmu. Kvalitu určitě máme,“ shrnul host ze Slavie.

Trenéra mrzí, že bodů není nakonec víc. Ke konci půl sezony se Vyškov trápil, prohrál doma s Opavou a remizoval v Líšni. „Některá utkání nás musí mrzet,“ nezapíral Kameník. „Na druhou stranu musíme být pokorní, i soupeři mají svou kvalitu. Vyhrát zápas není ve druhé lize jednoduché,“ dodal.

Na jaře čeká frontální útok posílené Zbrojovky, která v sobotu šokovala domácí porážkou s béčkem Olomouce. „Myslím, že si tam situaci dobře vyhodnotí a jednoznačně za tím půjdou,“ očekával vzepětí rivala z regionu. „My jsme v pozici, že si musíme náskok hájit a každý týden dokazovat, že chceme naplnit náš cíl. Teď už se nemůžeme za nic schovávat,“ doznal.

Kádr lídra F:NL projde dalšími změnami. Pár borců odejde. Mezi tuzemskou elitou je o největší esa v čele se Souarém, Mafwentou a Metsokem zájem „Budou i příchody, táhli jsme to v sedmnácti hráčích, což bylo nesmírně náročné. Je otázka, jak to majitel vyhodnotí. Počítáme s tím, že se mužstvo o něco rozšíří a zkvalitní. Bylo by pro nás zklamání, kdyby nám hráči někde zůstali viset a nerostli. Přál bych si, aby nás postavení v tabulce neuzemnilo, ale motivovalo do další práce. Na jaře znova budeme muset získat víc než třicet bodů,“ uzavřel kouč před dlouhou pauzou.