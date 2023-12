Sparta řeší trenéra pro béčko: Priske přijde o asistenta, výzva pro Loučku

Změna v kádru je naprosto běžná záležitost. Nic, co by překvapilo. Ale Sparta už podruhé za poslední rok zasáhne do realizačního týmu trenéra Briana Priskeho. Z fungujícího souboru by tentokrát měl vyskočit asistent Luboš Loučka, který pravděpodobně převezme druholigovou rezervu. Podle zpráv deníku Sport a webu iSport.cz už o tom sportovní vedení rozhodlo, informaci v sobotu přinesl i server inFotbal.cz.