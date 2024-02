Nový majitel Opavy: Peníze jsou. Druhá česká je jako první slovenská

Fotbalisté Opavy ve Velvarech vybojovali postup do čtvrtfinále MOL Cupu • twitter.com

Jako první z druholigových klubů odstartuje jaro Opava s Duklou, a to v rámci nedělního čtvrtfinále MOL Cupu. Pro slovenského podnikatele Andreje Krajíčka to bude premiérový zápas v roli nového většinového vlastníka SFC. „Mám zájem hrát o nejvyšší cíle, cítím velkou zodpovědnost za fanoušky i město,“ říká před ostrým začátkem majitel stavební firmy A. I. K., který zároveň podporuje v Žilině fotbal i hokej. Jaký je rozpočet klubu? Utáhl by finančně postup do FORTUNA:LIGY? Bude pokračovat předseda Lukáš Petřík? I o tom mluví jednačtyřicetiletý byznysmen.

Jak se slovenský podnikatel stane většinovým vlastníkem Opavy?

„Postupně. To znamená, že jsem musel splnit podmínky města.“

Tomu rozumím, ale jak jste se vůbec ve Slezsku objevil?

„Přivedl mě Jarda Kolínek (sportovní manažer), známe se dlouho. Fotbal už nějaký čas dělám. Přišel jsem nejdřív v podstatě jako sponzor, ale když jsem viděl, jak to tady funguje, jaká je atmosféra, jak jsou nastavení lidé... Druhá liga v Opavě je jako první liga na Slovensku. Tak nějak to vzniklo, šel jsem do toho.“

Máte za sebou fotbalovou minulost?

„Mám. Akademii v Žilině, pak jsem odešel do Bánové, kde jsem hrával do nějakých pětatřiceti roků. Nejvíc asi třetí ligu, po nějaké reorganizaci možná druhou. Ještě hrávám sálovku, ale už jen dávám góly. Neběhám.“ (úsměv)

Třetiligovou slovenskou Bánovou vlastníte taky?

„Tak vlastním... Jsem tam hlavní sponzor, ale my jsme občanské sdružení. Máme předsedu, výbor, je to trošku na nižší úrovni. Točí se tam podstatně méně peněz. Ale je to srdcovka, jsem tam stále.“

Máte představu, jak budete Opavu financovat? Není sranda pořídit si profesionální klub.