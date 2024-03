Druhá liga naruby: Pane Rado, takhle ne. Pochvala Opavě i béčkům

Co přineslo první jarní kolo druhé ligy?

Co přineslo první jarní kolo druhé ligy? • FOTO: Koláž iSport.cz

Hezky, Slezský!

Andrej Krajíček, nový slovenský majitel SFC Opava, může být se svými chalany zatím tuze spokojen. Jaro začal mančaft kouče Miloslava Brožka výborně. Nejdřív ve čtvrtfinále MOL Cupu postoupil přes Duklu (2:0) a F:NL odšpuntoval výhrou 1:0 nad Příbramí, která Slezský posunula už jen na čtyřbodový rozdíl od třetího Táborska. Za zmínku stojí i povedený debut devatenáctiletého stopera Sebastiana Pejši, syna bývalého ligisty Jana. „Taťka byl nervózní jako já, ale hodnotil mě kladně,“ usmál se teenager.

Start má jedinou kaňku, a sice páteční návštěvnost 1370 diváků na tribunách. Takhle, někde by za to číslo byli rádi, ale v tradiční fotbalové baště, kterou Opava bezpochyby je? Zvlášť když se daří? To je zatraceně málo. Lidi, choďte na fotbal! Nejen v dubnu na pohárové semifinále se Spartou.