Frýdek o Jablonci: Člověk si čte články o panu Peltovi, je to všelijaké... Baník byl nejlepší

A to není málo...

„Jo, ale konkurence k tomu patří, posouvá vás. Takže i na tohle se těším.“

Na co ještě?

„Na Evropu, zajímá mě porovnání s českou ligou. Jinak asi všichni vnímají, že Baník jde v posledních letech dopředu a konečně se vrací úsilí, co tady všichni dávají do klubu. Brácha i táta měli taky radost, že dělám kariérní krok dopředu.“

Bude sem na vás otec jezdit?

„Říkal, že jo, akorát si prý bude muset dávat pozor, protože neví, jak ho přivítají fanoušci.“ (smích)

A vás? Taky máte sparťanskou minulost.

„Byl jsem tam v mládeži, v áčku už jsem toho moc neodehrál. Nebo spíš skoro nic. Je to minulost. Beru to tak, že Baník je jeden z největších českých klubů. Cítím velké ambice a já udělám všechno pro jeho úspěch. Fotbal je práce, mně to nevadí.“

Kdy jste Ostravě kývnul?

„Až po sezoně. Měsíc před koncem ligy jsme řešili zájem, ale podepsalo se to až potom. Klukům už jsem však přál, ať skončí co nejvýš. Řešily se i nějaké jiné nabídky, ale Baník byl pro mě výzva a nejlepší varianta. Je čest tady být.“

Chtěl vás i Jablonec?

„Jablonec jsem řešil minulé léto, ale nedohodli jsme se i kvůli rivalitě s Libercem. Do toho si člověk furt čte nějaké články o panu Peltovi... Vím, že má fotbal rád, ale asi je to tam takové všelijaké. Proto jsem se předtím rozhodl zůstat v Liberci. Cítil jsem a věřil jsem, že si ještě můžu na hřišti vybojovat místo.“

Což se nestalo.

„Nedohodli jsme se na smlouvě.“

Proč?

„Nedohodli jsme se na podmínkách. Nějaký návrh jsem dostal, ale nesplňovalo to mé představy. Prostě jsme se neshodli, tak to občas ve fotbale bývá. Pak už mi bylo řečeno, že přednost budou dostávat hráči, se kterými klub počítá dlouhodobě. To se stává.“

Dlouho se spekulovalo o tom, že by vám mohla vyhovovat polská Ekstraklasa nebo nizozemská Eredivise. Ale asi je složité něco zajímavého sehnat, když člověk nenastupuje, že?

„Přesně tak, neodehrál jsem toho v sezoně tolik. Týmy z těchto zemí se ozývaly, ale byly spíš ze spodku tabulky. Zatímco Baník mě motivuje tím, že chceme hrát o přední příčky. Ambice jsou obrovské, je to lepší než hrát o záchranu.“