Radu trestají za rasismus: OSM měsíců stop! Co řekl? Připustil konec kariéry

Zbytek jara mimo fotbal a celý příští podzim jakbysmet. To čeká Petra Radu, pokud mu odvolací komise potvrdí vysoký trest, který až poté vstoupí v platnost.

Postih se dost možná netýká pouze vedení zápasů, ale také samotných tréninků a přípravy. Prostě šlus. „V nejhorší skončím,“ hlásí kouč. Podle informací Sportu je skutečně připraven uzavřít svou trenérskou kariéru.

Rada zakřičel na Polácha, trenéra soupeře, ve vypjatém utkání 17. kola druhé ligy (3:3) a použil slova „Zoufalče cikánskej.“ To se objevilo i v zápise a vzápětí na stole disciplinární komise.

Ta si vzala na pomoc paragraf 67a s názvem „Zákaz projevů hanobících příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost, náboženství či politickou příslušnost“ a byla nekompromisní.

8 měsíců, 80 000 korun.

Na doplnění, minimální výše sazby se neuvádí, maximální je pět let a pokuta sto tisíc korun.

„Disciplinární komise LFA tomuto případu věnovala značnou pozornost a snažila se zajistit veškeré potřebné důkazní materiály, aby byla schopna objektivně rozhodnout. Na základě zprávy technického delegáta LFA a také dle záznamu z kamer bylo prokázáno, že kouč Dukly Praha Petr Rada skutečně směřoval směrem k lavičce Zbrojovky Brno urážku s rasistickým podtextem, a komise LFA ho proto potrestala zákazem činnosti na osm měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné a pan Rada má možnost se proti němu odvolat.“

To se také s největší pravděpodobností stane. „S Duklou se odvoláme a uvidíme, jak to dopadne. Poradíme se, ale v nejhorším skončím, já s tím nemám problém. Pokud by odvolání nevyšlo, osm měsíců nesmět na lavičku je strašně dlouhá doba. To bych řekl majiteli, aby si našel trenéra, který může do zápasů,“ říká Rada a myslí to vážně.

Postih nechápe. „V zápise jen stojí ‚ty zoufalej cikáne‘, nic víc. Řekl jsem komisi, že pro mě to není žádný rasismus. Já jsem stará škola, je mi jedno, ať je to ten, nebo ten. Po zápase jsem se mu omluvil, že jsem to přehnal, on se mi omluvil také. Dali jsme si kafe a uzavřeli to. Jestli je to komplot, nebo za tím někdo stojí, nevím. Za tohle osm měsíců? To nechápu,“ kroutí hlavou.

Přitom mohl dopadnout ještě hůř. To kdyby se prokázalo tvrzení Petra Boháčka, člena dozorčí rady klubu, o použití slova „negr“.

„Komise zároveň neprokázala informace, které byly veřejně prezentovány na sociální síti X na účtu člena dozorčí rady Zbrojovky Brno, o hned několika hrubých rasistických urážkách na adresu realizačního týmu Brna, což je i jeden z důvodů, proč finální verze trestu není ještě vyšší.“

Pokud odvolací komise verdikt potvrdí, začne se odpočítávat osm měsíců. Kdybychom začali počítat třeba od příštího pondělí, skončil by trest 25. listopadu. To už má druhá liga po podzimu. V nejvyšší soutěži, do níž má Dukla momentálně nejblíž, by se ještě na lavičku postavit mohl...

Kováč: dva zápasy stop

Dvouzápasovou stopku vyfasoval trenér Pardubic Radoslav Kováč. Kouč třináctého celku prvoligové tabulky dostal od disciplinární komise trest za vyloučení v domácím zápase 25. kola proti Ostravě, navíc musí zaplatit pokutu 30 tisíc korun. Ligová fotbalová asociace, která řídí v Česku profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.

Kováč byl vyloučen v 73. minutě poté, co dostal druhou žlutou kartu jeho svěřenec Martin Chlumecký. Komise potrestala čtyřiačtyřicetiletého kouče za „pohoršující, urážlivé a ponižující chování vůči delegovaným osobám“. Šest minut po Chlumeckém navíc dostal druhou žlutou kartu i Pablo Ortiz a výrazně oslabení Východočeši prohráli 0:1.

Oba pardubičtí obránci dostali standardní trest na jedno utkání a budou chybět po reprezentační pauze v zápase na hřišti Olomouce. Kováč nemůže na lavičku ani v dalším kole při domácím záchranářském duelu proti posledním Českým Budějovicím.

Jeden duel budou svým týmům chybět jablonecký Matěj Polidar za vyloučení v domácím utkání s Plzní (1:2) a olomoucký Jan Vodháněl, jenž dostal rovněž dvě žluté karty při porážce 1:2 na hřišti Mladé Boleslavi. Zápas nedohráli v plném počtu ani Středočeši, které v závěru oslabil záložník Patrik Žitný po ostrém „šlapáku“ na unikajícího Ebrimu Singhateha. Pětadvacetiletý fotbalista viděl rovnou červenou kartu a vynechá následující dvě kola se Zlínem a na Spartě.

Komise uložila i pokuty za 24. kolo. Za použití pyrotechniky v obou fanouškovských táborech pykají po vzájemném duelu Plzeň se Spartou. Viktoria zaplatí i za nevhodné pokřiky a výtržnosti svých příznivců 40 tisíc korun. Pražané, jejichž fanoušci poškodili zařízení stadionu, mají trest o deset tisíc korun nižší.

Ostrava zaplatí 80 tisíc korun a za pyrotechniku na tribunách při domácím zápase s Olomoucí. Slovácko dostalo trest 50 tisíc korun rovněž za porušení povinnosti pořadatele z důvodu rasistických pokřiků fanoušků na adresu hráče Jablonce.

