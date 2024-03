Rada po výhře v Jihlavě: Velký tlak, jsem vyčerpaný. Dukla stojí za ním

Záložník Dukly Jakub Hora střílí druhou branku do sítě Jihlavy • Beranek / Sport

Rozhodčí Marek Radina odpískal konec a zakopnutý míč přistál přímo u nohy Petra Rady. Trenér Dukly ho zpracoval, zvedl z trávníku a podal pořadateli. Žádné vítězoslavné gesto, ostře sledovaný muž přijal další tři body v naprostém klidu. „Jsem psychicky dost vyčerpaný. Tlak byl na mě hodně silný, těžký týden,“ ulevil si Rada. „Ale nestěžuju si, nikdy jsem nebrečel,“ dodal. Fyzicky se prý cítí fajn. „Kdybych neměl špatná kolena, tak ještě můžu hrát,“ tvrdil.

Zatímco jeho svěřenci šli děkovat hrstce svých věrných, on si sedl zpět na sedačku u okraje střídačky a tiše zpracovával předchozích devadesát minut. „Já s nimi moc slavit nechodím. Zamávám jim, zatleskám na dálku. Ale ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být,“ vysvětloval zdrženlivost.

Vsedě, s plastovou lahví vody, vydržel Petr Rada až do 17. minuty. Potom vyskočil a rychle zařval na své hráče, ať dělají, co mají. Tento způsob koučinku ještě několikrát zopakoval. Jako kdykoliv jindy. Odvolací komise bude celý případ řešit zhruba za tři týdny. Trest tudíž zatím není pravomocný a na náplni jeho práce se nic nemění. Akorát že žije s cejchem rasisty, jemuž hrozí zákaz výkonu funkce na dvě třetiny roku a pokuta 80 tisíc korun. Což v pětašedesáti letech taky může znamenat konec kariéry bývalého kouče českého národního týmu.

Čelní představitelé pražské Dukly nicméně věří, že tak zle nebude. Po jiném odborníkovi se nepoohlíží. Věří, že uspějí s odvoláním a distanc nakonec bude menší. „Přijatelný trest? Zrušit ho,“ usmál se Jinoch. Dobře ví, že je to nereálná varianta. „Nechci nic předjímat.“

Každopádně je potřeba, aby byl klub z Julisky připraven na to, že Rada nebude moct minimálně několik měsíců koučovat z lavičky. „Scénáře máme, ale čekáme, jak to celé dopadne. Teď nic neřešíme, jsou to zbytečné polemiky. Hrajeme o postup, soustředíme se na zápasy,“ uvedl Jinoch.

Do podrobností zabíhat nechtěl. Každopádně stojí i s majitelem Petrem Pauknerem za emotivním trenérem, který má právní zastoupení a hodlá se před komisi dostavit osobně s vysvětlením svého přečinu. „Nic jiného už nemůžeme udělat. Jenom budeme čekat na rozhodnutí,“ sdělil manažer, který se s koučem zná léta. Mimo jiné ze společného působení v Jihlavě.

Ve 20. kole F:NL byl Rada normálně na lavičce. Choval se umírněně, soupeře si nevšímal. Hlasitě se vyjadřoval pouze ke svému týmu. Emoce krotil. Evidentně si dával velký pozor, aby neulítl. Další slovní úlet by ho ve fotbale definitivně odepsal. Na konci vyrazil až na trávník, aby podal ruku všem rozhodčím. „Nikdo tak velký trest nečekal,“ přiznal Jinoch, jenž si přeje, ať kouč ve své funkci zůstane. „Nešokuje mě jen svět, ale i fotbal. Nikdo nechce nikoho poslouchat, všichni jsou hned hrozně radikální. Lidé se perou na ulici. Je to složité.“

Dukla má jaro rozjeté na přímý postup do nejvyšší soutěže. „Máme to za úkol,“ potvrdil. „Vedu polemiku s některými hráči. Já jsem chtěl být první ještě dřív. Chceme postoupit i s trenérem,“ doplnil ambiciózní funkcionář. „Hráči šli za vítězstvím,“ líbilo se Radovi v Jihlavě. „Byl to náš nejlepší výkon na jaře,“ shrnul.