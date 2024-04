Brno na dně: Jak vypadá realita a proč nedošlo k prodeji? Roli hraje i Krejčí

A speciál je to pořádně výživný. „To, kde je Zbrojovka dnes, jsem si nedokázal představit ani v nejčernějších snech. Je to prostě neomluvitelná ostuda,“ líčí Koštuřík. „Souhlasím,“ přidává se Dostálek. „Byl jsem součást dění, věděl jsem, v jakém stavu se klub nachází. Mám spoustu informací o tom, co se dělo uvnitř klubu, něco ven pustit nemůžu, ale Michal popsal stav trefně,“ doplňuje.

Do hloubky jsme si probrali hlavní důvody, proč se Brno dostalo na nové dno. „Na čí straně je vina nejvíc? Myslím, že víte, jak funguje zákon, když to shora padá dolů,“ pousmívá se Dostálek trpce. „Kádr je špatně postavený typologicky, je tam spousta pomalých hráčů za zenitem. Kdo mě má jako prvoligového manažera zaujmout, abych si ho vzal do první ligy?“ ptá se Koštuřík. „Je otázka, jaký měli i sportovní ředitelé vliv na jeho složení. Mužstvo nemá na to, aby postoupilo do první ligy.“

Hromosvodem pro všechny fanoušky je bezpochyby neoblíbený majitel Václav Bartoněk. Za dva týdny by se zase mělo usednout a jednat o prodeji, jenže dotáhne se? A má vůbec vlastník chuť klub předat někomu jinému? Co ho vlastně drží, že ještě Zbrojovku neprodal? Podle Koštuříka mohou hrát roli i poměrně nečekané faktory. Mimo jiné i Ladislav Krejčí ze Sparty či stadion.

Více v prémiové části nového speciálu Ligy naruby, kde jsme dosyta prošli i situaci okolo smluv hráčů a špatně nastavené personální politiky klubu. Nakolik je to příčina trápení Zbrojovky a nakolik za současnou situaci může trenér Polách? Proč Dostálek ještě od svého odchodu z klubu nebyl na Srbské? Celý díl nového speciálu Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz.

0:00 Ostuda, nepřijatelné, úplný vrchol. Co stojí za úpadkem Zbrojovky? Jde to seshora, špatně seskládaný kádr.

10:48 Řezníček: Proč momentálně není lídr? Jak je to s jeho smlouvou a budoucností?

20:30 Personální politika v Brně: akutní problém Zbrojovky. A důsledky jsou vidět i na Berkovcovi.

29:07 Jak se mělo řešit dilema se Ševčíkem? A proč Zbrojovka neudrží mladé hráče?

36:16 Funguje v Brně platební morálka? Na co čeká Václav Bartoněk s prodejem klubu? Jakou roli v tom hraje i Krejčí?

52:55 Stadion jako faktor, proč Bartoněk zůstává? Má Zbrojovka šanci na nový stánek? Stojí a padá všechno v Brně na stadionu?

59:45 Má kouč Polách zůstat v klubu? Proč Brno nezvládá domácí prostředí? A bolestivý Dostálkův odchod ze Zbrojovky

Podívejte se na VIDEO.