Vyškov je zpět! Bez práce to nepůjde, ví Kameník. Gratuloval i americký šéf

Je zpátky starý podzimní Vyškov, nebo budete euforii brzdit?

„Dost dlouho jsme jeli výtahem dolů, takže víceméně nemáme co brzdit. Musíme se co nejrychleji vzpamatovat ze dvou výher v dobrém slova smyslu a uvědomit si, že bez takové práce jako s Prostějovem to nepůjde. V sobotu se těšíme na derby s Brnem, přijde dobrá divácká návštěva. Doufám, že i když jsme v prvních pěti kolech nezískali dostatečný počet bodů, získali jsme alespoň zkušenosti. Nechceme zápasy opakovaně nevyhrávat, každý bod bereme s velkou oporou.“

Jak cenné je pro trenéra zjištění, že se individuality v oslabení vymáčknou ve prospěch týmu?

„Vidím dva faktory. Prvním je charakter. Každý hráč je individualitou, ale jen do doby, než narazí na charakter. A ten buď individualitu posune dál, nebo ji zbrzdí.“

A ten druhý?

„Denně připomínám, že individuality nikdy nestojí nad týmem, který je vždy na prvním místě. Proto jezdíme na zápasy v plném počtu i s hráči, kteří nejsou v nominaci. Není to pro ně jednoduché, každý nemůže být v sestavě. Ale vytvořili jsme zdravé konkurenční prostředí, které momentálně funguje. Každý si musí vážit toho, že je na hřišti, a potom si rozmyslet, s jakou energií do něj vstoupí. Tohle jsme teď nastavili dobře.“

Co řeknete kapitánu Filipu Štěpánkovi za červený zákrok skoro na půlce hřiště?

„Štěpa hrál dvaadvacet kol velmi dobře, v příběhu každého hráče může přijít slabší období, kdy se mu tolik nedaří a kdy přijde zkratovitý moment. U stoperů je to vidět víc, jsou pořád na hraně individuální chyby. V tomhle to mají útočníci mnohem jednodušší, protože když prohrají souboj oni, nic se neděje. Je za nimi pořád deset hráčů. Štěpa do toho šel hloupě, asi oprávněná červená karta. Nemá smysl nad tím spekulovat. Doufám, že mu to pomůže ve vývoji. A na ostatních je, aby ho zastoupili.“

Fajn období naopak prožívá náhradní brankář Jiří Borek. Dva zápasy, dvě nuly, šest bodů.

„Krásný fotbalový příběh. Jirka byl celou dobu dvojkou za Stejskym, ale šel si tomu naproti. Výborně trénoval, neviděl jsem ho jednou jedinkrát uraženého. Vytvářel Stejskymu dobrý servis. Přišlo zranění, Jirka dostal šanci, kterou chytil. Dokázal zopakovat výkon z minulého týdne proti Chrudimi, o to je to cennější. Držíme mu palce, aby takhle pokračoval.“