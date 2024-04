Loučka tlačí béčko nahoru, vrátil se na Letnou: Ševčík? Není to jednoduché

Když hlasatel na Letné oznamoval počet diváků, na chvíli se na obrazovce rozsvítila cifra přes 17 tisíc. Což byl omyl. Správné číslo jen zlehka překročilo hranici osmnácti stovek. Na sparťanském stadionu totiž nehrálo áčko, ale druholigová rezerva. Svěřenci trenéra Luboše Loučky v 25. kole porazili Viktorii Žižkov 2:0. V rudém se představil i křídelník Michal Ševčík. „Není to pro něj jednoduché,“ přiznal kouč Loučka.

Trenér Luboš Loučka dorazil do místnosti pro novináře, kde jindy rozebírá zápasy šéf A týmu Brian Priske, jeho bývalý kolega. Sparťanská rezerva si v neděli proti Žižkovu odškrtla druhý zápas na Letné v této sezoně. Na podzim zde sehrála utkání proti Brnu ještě pod velením Petra Janouška.

„Je to chrám našeho klubu. Být jen na Letné jako divák, je skvělý zážitek. Celý proces B týmu směřuje k tomu, aby hráči na tomto stadionu hráli víc a v jiném mužstvu. Je to pro ně velká motivace,“ líčil Loučka.

Jeho svěřenci si vyslechli sparťanskou hymnu v podání zpěváka Vojtěcha Dyka, před osekaným kotlem domácích fanoušků skákali, bouřili a sledovali, jak tribuny vyvolávají trenérovo jméno.

Loučka prožil před čtyřmi měsíci na letenském stadionu rozlučku s áčkem, zápas s Teplicemi (2:1) v polovině loňského prosince byl pro něj posledním, který strávil v roli Priskeho asistenta. Nyní se na hlavní stadion vrátil po boku parťáka Tima Sparva a dalších.

„Užil jsem si to, je to moc hezké. Finále patřilo mě, ale poděkování zaslouží celý tým. Chci klukům poděkovat, že mi takový zápas okořenili třemi body,“ poznamenal Loučka, jenž rezervu převzal v na začátku ledna v době, kdy se pohybovala na hraně sestupu.

S odstupem čtyř měsíců se sparťanské béčko pohybuje už na šesté pozici, k čemuž pomohla i nedělní výhra 2:0 nad Žižkovem. Už v prvním poločase skórovali Lukáš Penxa a Radek Šiler, který po zimním přestupu zaznamenal sedmý gól v osmém druholigovém zápase.

„V prvním poločase nám chyběla intenzita, presink. Ale v momentě, kdy jsme tohle zlepšili, získávali jsme balony a byli nebezpeční. Odměnou nám byl druhý gól,“ řekl Loučka.

Při něm sehrál klíčovou roli Michal Ševčík, jenž se pro tento víkend nevešel do nominace áčka. Místo výjezdu do Olomouce si střihl po měsíci a půl zápas za béčko. Ve 44. minutě zatlačil při rozehrávce hostů v pokutovém území na Milana Jiráska, získal míč a asistoval u Šilerovy trefy.

Talentovaný ofenzivní hráč mohl skórovat. V první půli se hnal na Pavola Bajzu, střelou mezi nohama ho nepřekonal. Po pauze měl nejméně další dvě šance, ale zakončení postrádalo kvalitu.

Ševčík si zapsal 77 minut, v základní sestavě sparťanského týmu nastoupil poprvé od poloviny března, kdy hrál za béčko ve Varnsdorfu. Za áčko odehrál na jaře jen štěky proti Karviné a v poháru proti Opavě.

„Pro Ševu to není jednoduché, měl dlouhou pauzu, ale dostal se do spousty nebezpečných situací. Škoda, že nedal gól. Nebylo to však jen o něm,“ zmínil Loučka.

Sparťané měli převahu. „Měli jsme zápas ukončit dřív. Důležité je, že jsme se do šancí dostávali. Možná jsme si góly uspořili pro další zápas,“ dodal Loučka.

Letenská rezerva poskočila v tabulce na šesté místo a vzdálila se na šest bodů od Žižkova., který se po dvou porážkách v řadě znovu přiblížil sestupovým příčkám. „Byl to zajímavý zápas, fotbalový. Z našeho pohledu asi nejlepší fotbalový výkon, bohužel výsledkově to dopadlo nejhůř, jak mohlo,“ uvedl trenér Viktorie Marek Nikl do kamery České televize.

Do konce druhé ligy zbývá pět kol. Spartě k jisté záchraně stačí uhrát sedm bodů, Viktoria je na tom hůř. Zvládne to?

25. kolo druhé fotbalové ligy:

Sparta Praha B - Žižkov 2:0 (2:0)

Branky: 25. Penxa, 44. Šiler. Rozhodčí: Petřík - Šimáček, Ježek. ŽK: Penxa, Vydra, Uhrinčať - Klusák, Richter, Sodoma, Toula. Diváci: 1811.