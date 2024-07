Poznar po návratu do Zlína: Dva roky a konec. V zimě ho klub zklamal

Ideální scénář? Příští léto se vrátit se Zlínem mezi fotbalovou elitu, přidat po uplatnění opce ještě jednu sezonu v nejvyšší soutěži - a pak konec. Útočník Tomáš Poznar (35) má jasno, hrát bude maximálně dva roky. Už v zimě chystal comeback do mateřského celku, jenže ten dal přednost mladším hroťákům Schánělcovi s Ikugarem. Bývalý a nejspíš i budoucí kapitán týmu to těžce nesl. Přesto nezatrpkl a po sestupu už ke vzájemné dohodě došlo. „Je to moje poslední angažmá,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport.cz. V budoucnu by mohl pro klub svého srdce pracovat v jiné roli.