Řezníček je k mání zadarmo a chce do první ligy: V Brně 300 tisíc neberu

Byť byl třikrát za sebou nejlepším střelcem Zbrojovky a v osobním výkazu eviduje hutných padesát tref, má svolení k odchodu. V druholigovém Brně s Jakubem Řezníčkem nepočítají. Budoucnost si namalovali bez něj. „Mohu odejít zadarmo, tak jsme domluvení s panem Psotkou,“ vypravuje pro deník Sport velezkušený kanonýr. Nejradši by se vrátil zpátky do nejvyšší soutěže. Mezi elitou má jisté střelecké nedodělky.

Se situací, která v létě nastala v Brně, je srozuměn. Jakub Řezníček respektuje, že Zbrojovka se chce vydat cestou talentovaného mládí a nastavit jiný kurs fotbalového uvažování. Na klub není naštvaný. Postoj vedení chápe.

„Mluvil jsem s trenérem Hynkem, chce hrát jiný systém, do kterého se nehodím. Rozumím tomu. Proto jsem zašel za sportovním ředitelem panem Psotkou a domluvili jsme se, že v případě zájmu mohu zadarmo odejít. Za to, co jsem Brnu odvedl, nebude nic požadovat,“ líčí šestatřicetiletý útočník, který má v moravské baště platný kontrakt do konce aktuální sezony.

Teď čeká, co se bude dít. Nejradši, a zcela logicky, by odešel do Chance ligy. Důvodů je povícero, ale dva jsou nejdůležitější: