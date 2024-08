Alli na odchodu z Brna. Je to blízko, přiznal kouč. Posun i u Řezníčka

Nejspíš poslední zápas za Zbrojovku odehrál Wale Musa Alli (23). Kreativní Nigerijec byl jako člen základní sestavy u sobotního průšvihu s Varnsdorfem (1:6), další starty podle všeho nepřidá. Z Brna míní co nejrychleji zmizet, druhá liga ho netankuje. „Hráč chce odejít a je to velice blízko,“ potvrdil trenér Jaroslav Hynek.

Na Alliho, který na jaře hostoval v prvoligových Českých Budějovicích, se před novou sezonou poptával ostravský Baník i kluby z Polska. Dříve byly ve hře celky z belgické a nizozemské ligy. Žádný transfer se nicméně uskutečnit nepodařilo. Snad až nyní. Během pár dnů by mělo být jasno. „Má velice dobrou nabídku a zvažuje ji. Má v hlavě odchod, což je na něm znát. Může se stát cokoliv,“ uvedl trenér Hynek.

Přesto individuálně výborně vybaveného prcka postavil od první minuty. Věřil jeho schopnostem i motivaci. „Byl odhodlaný odehrát pro klub skvělé utkání,“ soudil. Realita byla horší. „V prvním poločase se mu to vůbec nepodařilo. Nepřinesl tomu vůbec nic.“

Po přestávce sice přišlo i z jeho strany zlepšení, ale na zvrat bylo dávno pozdě. „Ve druhém už dal týmu hodně a ukázal, že je schopen tyto výkony opakovat. Ve všech předchozích zápasech nám pomohl, byť tam šel jenom na jejich část. Víme, co v něm je. Teď jsme ho dali od začátku a mysleli si, že podá přesvědčivější výkon. Tito hráči se někdy snaží hrát dost na sebe,“ poukázal na jeho často zmiňovanou slabinu.

Na odchodu je také útočník Jakub Řezníček, střelecký fantom posledních ročníků. Rád by se vrátil do nejvyšší soutěže a vstřelil v ní dva góly, které potřebuje ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Ve Zbrojovce už dlouhodobou budoucnost nemá. „Zatím i s Allim plně trénují s námi a chceme, aby nám pomohli, co nejvíce to jde. Jinak jsou součástí změn, které se dělají,“ sdělil kouč.