Máme auru, tvrdí Poznar. Zlínský střelec chválil náhradníky i soupeře

Máte třináct bodů za pět vstřelených branek. Co to vypovídá?

„Jde vidět, že týmy ve druhé lize nemají v ofenzivě až takovou kvalitu. Je jasné, že kdyby k nám přijela Sparta nebo Boleslav, naše chyby využije a prohrajeme třeba 1:3, 0:3. To je fakt. Ale možná by Standu Dostála neprostřelili. (úsměv) Dobře bráníme, máme i štěstí a dotáhneme to na 1:0. Měříme si běžecká data a dostáváme se na podobná čísla jako například ve slovenské lize. Vyzrálost a individuální kvalita jsou samozřejmě v první lize větší. Pro nás je důležité, že jsme do ročníku dobře vstoupili. To jsme chtěli. Věřím, že s úspěšnými výsledky přijdou i sebevědomí a lepší hra. Myslím, že už má vzestupnou tendenci.“

Žižkov jste přetlačili těsně, což už je na podzim vaše tradice. Bolelo to?

„Vyhráli jsme trošku se štěstím, výkon nebyl až tak přesvědčivý. Ukázali jsme i charakter týmu. Vyhrát dvakrát doma v jednom týdnu není jednoduché. K tomu musíte mít i nějakou auru a my ji teď máme. Víra je hrozně dobrá. Nechceme to samozřejmě zakřiknout. (ťuká na stůl) Víme, jak je druhá liga vyrovnaná. Je jedno, kdo dává góly, chceme výsledky, body. Musím velmi pochválit Žižkov. Je to sympatické, charakterní mužstvo, hrálo dobrý fotbal. Myslím, že o spoustě těch hráčů ještě uslyšíme. Soupeři jsme nabídli šance z našich velkých chyb. Mohli jsme být potrestaní. Druhá liga je vyrovnaná a těžká.“

Co říkáte na výkony brankáře Stanislava Dostála, který na podzim ještě neinkasoval?

„Neuvěřitelné! Možná jsem ještě neviděl gólmana s takovou formou. Je jistý, všechno chytá. Zaplaťpánbůh, že ho máme. Jsem z toho trošku konsternovaný. Nedivím se, že má nabídky odjinud. Ten zákrok, co předvedl na začátku (proti sólu David Klusáka)? Nechápu. Pro mě je ten kluk nyní gólman i pro top tři kluby v lize. Jasně, je v tom trošku euforie. Ale vidím, že i na tréninku je mu těžké dát gól. Musím ho pochválit. Mám za něj hroznou radost.“

Jaká je druhá liga?

„Musím pochválit kluky, kteří přijdou z lavičky a vždycky to oživí. Teď třeba Didi (Joss Didiba). Fungujeme jako celek. A můj gól? Milda Kopec (Kopečný) mi dal krásný centr. Měl jsem dobře obránce na ruce. Balon mi přistál na hlavě a jen jsem se soustředil na to, abych ho trefil. Ale budu k sobě i kritický. Kopec a Vuky (Vukadin Vukadinovič) dávali ze strany dobré centry a já jsem neměl správný pohyb. Mohli jsme dát na 2:0 a uklidnit se. Ale s pokorou bereme výsledek 1:0. Celky ve druhé lize mi přijdou dost nastejno. Čekám, že se předsezonní favorité jako Brno, Táborsko nebo Opava budou pomaličku zvedat. Vidíme, že Varnsdorf vyhraje v Brně 6:1, což je něco neuvěřitelného. Najednou je nahoře Chrudim, de facto neznámé mužstvo. Důkladně se připravujeme na každého. Budeme se snažit nikoho nepodcenit.“