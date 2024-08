Chci v Opavě úspěch, říká Latka. Mluví o Kiselovi, odchodech talentů či Slavii

Zvyknul jste si za rok a půl na druhou stranu barikády?

„Trvalo to. Musím říct, že v sobě mám pořád problém. Srovnávám, jak my jsme se chovali a k fotbalu přistupovali, když jsem hrával. Jak jsme byli hladoví, houževnatí, ctižádostiví. V naší společnosti je všeobecně ve všech sektorech faktem, že mizí touha se ukázat, být nejlepší. A je jedno, čím se zabýváte. Bohužel narážím na to i tady a vadí mi to. Chci hladové hráče, kteří se chtějí posouvat, být nejlepší. Tohle nějak vstřebávám a snažím se to za pochodu měnit. Působím tak, aby to bylo lepší. Bavím se s klukama, s řediteli, funkcionáři z jiných klubů – a je to celospolečenský problém. Kvůli těmto aspektům pak třeba nezvládnete zápasy a dostáváte se pod tlak zbytečnými chybami. To mi vadí.“

Člověk teď v kariéře musí uvažovat úplně jinak. Již nezastupuje hráče, ale klub.

„Už jsem přeorientovaný. Ale když tomu obětujete čas a energii, potřebujete i výsledek. Chcete vidět spokojené fanoušky, hráče, to mě po zápasech nabíjí nejvíc. Když vidím místní lidi, stadion, a celkový zdejší potenciál, nevyužili jsme ho zatím naplno. Potřebuju vidět jízdu, nasazení, srdce. Když tohle budete mít, odmění vás to. Pak si najdou i lidi ve větším počtu cestu na stadion. To je taky můj cíl.“

Hodně hráčů přichází do SFC z agentury Karola Kisela, kde jste působil. I na přípravném zápase se Slaskem měl umístěnou reklamu. Co za tím stojí?

„Spolupráci mám